De De Pyaar De 2 First Week Collection: 'रेड 2' से कम 'सन ऑफ सरदार 2' से तगड़ी रही अजय देवगन की फिल्म की कमाई

'दे दे प्यार दे 2' के पहले हफ्ते की बॉक्स ऑफिस रिपोरक्ट आ गई है. अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह, आर. माधवन, मीजान जाफरी और जावेद जाफरी की ये फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म का निर्देशन अंशुल शर्मा ने किया. 'दे दे प्यार 2' साल 2019 में रिलीज हुई थी. इसका निर्देशन आकिव अली ने किया था. इस फिल्म ने 75 करोड़ रुपये के बजट में 143 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. अजय देवगन की फिल्म के पार्ट को लेकर भी फैन्स के बीच काफी सरगर्मियां हैं. आइए जानते हैं फिल्म ने फर्स्ट वीक में कितने करोड़ का कलेक्शन किया है.

'दे दे प्यार दे 2' फर्स्ट वीक कलेक्शन

'दे दे प्यार दे 2' के पहले हफ्ते की कमाई का आंकड़ा आ गया है. अजय देवगन की फिल्म ने पहले सात दिन में 57.78 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. फिल्म ने सातवें दिन 4.23 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. वहीं अगर फिल्म के बजट की बात करें तो आईएमडीबी के मुताबिक इसका बजट लगभग 80 करोड़ रुपये है. इस तरह फिल्म को बजट वसूलने के लिए अभी काफी मशक्कत करनी होगी.

'दे दे प्यार दे 2' फर्स्ट वीक कलेक्शन, 'रेड 2' से कम, 'सन ऑफ सरदार 2' से ज्यादा

'दे दे प्यार दे 2' के फर्स्ट वीक कलेक्शन की तुलना साल 2025 में रिलीज हुई अजय देवगन की रेड 2 और सन ऑफ सरदार 2 के फर्स्ट वीक कलेक्शन से की जाए तो फिल्म रेड से काफी कम है जबकि सन ऑफ सरदार 2 काफी ज्यादा है. 'सन ऑफ सरदार 2' का भारत में पहले हफ्ते का नेट कलेक्शन 33 करोड़ रुपये था. जबकि रेड 2 का लगभग 83 करोड़ रुपये रहा था.

'दे दे प्यार दे 2' किस ओटीटी पर?

अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और आर. माधवन की फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज के दिन के दो महीने बाद स्ट्रीम होगी. इसके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो यह नेटफ्लिक्स है. इस तरह 'दे दे प्यार दे 2' जनवरी 2026 में ही ओटीटी पर आ पाएगी.

2025 में अजय देवगन का रिपोर्ट कार्ड

'दे दे प्यार दे 2' साल 2025 में अजय देवगन की चौथी रिलीज है. इससे पहले उनकी आजाद, रेड 2 और सन ऑफ सरदार 2 रिलीज हुई थीं. रेड 2 ने बॉक्स ऑफिस पर 2509 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया जबकि उनकी बाकी दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थीं.

2026 में अजय देवगन की फिल्में