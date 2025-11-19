विलेन बनने में इन 4 एक्टर को नहीं दे पाया कोई भी टक्कर, आखिरी वाले की तो आवाज से ही डर जाते थे लोग

भारतीय फिल्मों में जितना प्यार हीरो को मिलता है, उतना ही तालियां अच्छे खलनायकों को भी मिलती हैं. कभी स्टाइल से डराते थे, कभी आंखों की चमक से, और कभी अपनी भारी आवाज से. प्राण, अजीत, अमजद खान और अमरीश पुरी, ये वो नाम हैं जिनके बिना बॉलीवुड विलेन की कहानी अधूरी है. इन चारों ने सिर्फ बुराई नहीं दिखाई, बल्कि फिल्मों को यादगार बनाने में बड़ी भूमिका निभाई. आज भी उनकी डायलॉग डिलीवरी, स्टाइल और स्क्रीन प्रेजेंस लोगों के जेहन में ताजा है. तो आइए जानते हैं हिंदी सिनेमा के इन दिग्गज विलेनों के बारे में. रेडिट पर इनसे जुड़ी एक पोस्ट वायरल है. जिसमें पूछा जा रहा है कि चारों में से बड़ा विलेन कौन है.
प्राण
प्राण साहब भारतीय सिनेमा में विलेन का दूसरा नाम थे. उनकी आंखों की खामोशी ही दर्शकों को डरा देती थी. जिस देश में गंगा बहती है, मधुमती और राम और श्याम जैसी फिल्मों में उनके निगेटिव किरदार एकदम अलग-अलग अंदाज में नजर आए.
अजीत
अजीत साहब ने विलेन को एक अलग ही स्टाइल दी. सूट, टाई, पॉलिश्ड हेयर वाला विलन और मोना डार्लिंग जैसे डायलॉग आज भी यादगार हैं. उनका किरदार हमेशा स्मार्ट, चालाक और क्लासी विलेन का चेहरा बनकर उभरा. कालिचरण, जंजीर और यादों की बारात जैसे फिल्मों में उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी से विलेन का एक नया ट्रेंड सेट किया.
Who is the greatest villain in the history of Hindi cinema? I think that even though Amjad Khan played the best character, Gabbar Singh, I would still choose Amrish Puri for the sheer volume of his work.
byu/Extreme-Spinach-4138 inBollyBlindsNGossip
अमजद खान
अमजद खान का नाम लेते ही सिर्फ एक चेहरा याद आता है,गब्बर सिंह. कितने आदमी थे? जैसे डायलॉग आज भी पॉप कल्चर का हिस्सा हैं. शोले में उनका स्क्रीन प्रेजेंस इतना दमदार था कि गब्बर सिंह को दुनिया के सबसे आइकॉनिक विलनों में गिना जाता है.
अमरीश पुरी
अमरीश पुरी की भारी आवाज और तीखी नजरें ही काफी थीं फिल्म हॉल को सन्न कर देने के लिए. मोगैंबो खुश हुआ के बिना हिंदी सिनेमा की विलेन पूरी नहीं माने जाते. मिस्टर इंडिया, करण अर्जुन, नायक और कई फिल्मों में उन्होंने अलग-अलग तरह के विलेन्स का रोल प्ले किया. अमरीश पुरी को ‘सॉलिड स्क्रीन कमांड' वाला विलेन कहा जाता है.
