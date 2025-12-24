De De Pyaar De 2 OTT Release: अब ओटीटी पर आएगी रकुलप्रीत और अजय देवगन की लव स्टोरी, जानें कब और कहां देखें

अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और आर. माधवन स्टारर फिल्म ‘दे दे प्यार दे 2' अब ओटीटी पर रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है. यह फिल्म 14 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर इसने करीब 74.17 करोड़ रुपये की कमाई की. अब थिएटर रन खत्म होने के बाद मेकर्स इसकी डिजिटल रिलीज की तैयारी कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘दे दे प्यार दे 2' जनवरी 2026 में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो सकती है. हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन OTT Play की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म 9 जनवरी 2026 या फिर महीने के आखिर तक रिलीज की जा सकती है.

क्या है ‘दे दे प्यार दे 2' की कहानी?

फिल्म की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है, जहां पहला पार्ट खत्म हुआ था. अजय देवगन एक बार फिर आशीष मेहरा के रोल में नजर आते हैं, जो एक मिडिल एज एनआरआई इन्वेस्टर हैं. रकुल प्रीत सिंह उनकी गर्लफ्रेंड आयशा के किरदार में हैं. इस बार कहानी का असली ट्विस्ट तब आता है, जब आशीष, आयशा के माता-पिता से शादी की इजाजत मांगने उनके घर पहुंचते हैं.

आर. माधवन फिल्म में आयशा के पिता बने हैं. वह खुद को मॉडर्न सोच वाला इंसान मानते हैं, लेकिन बेटी और आशीष के बीच उम्र के बड़े फर्क को स्वीकार नहीं कर पाते. गौतमी कपूर आयशा की मां के रोल में हैं, जबकि मीजान जाफरी आयशा के बचपन के दोस्त आदि बने हैं, जिन्हें माता-पिता एक “ज्यादा सही” विकल्प मानते हैं. इसके बाद फिल्म में गलतफहमियां, मजेदार तकरार और फैमिली ड्रामा देखने को मिलता है. कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है, जहां आयशा खुद स्टैंड लेती है और अपने फैसलों की इज्जत करना सिखाती है.

आर. माधवन ने क्या कहा?

नवंबर में IMDb को दिए इंटरव्यू में आर. माधवन ने कहा था कि इस फिल्म में दिखाई गई रिलेशनशिप पहले के दौर में शायद गलत मानी जाती, लेकिन आज की युवा पीढ़ी इसे ज्यादा आसानी से समझ पाती है. उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म पैरेंटिंग और बदलती सोच पर सवाल उठाती है और कोई फैसला थोपने की बजाय सोचने के विकल्प देती है.

कास्ट और क्रू

फिल्म का निर्देशन अंशुल शर्मा ने किया है. प्रोड्यूसर हैं लव रंजन, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और अंकुर गर्ग. इस बार फिल्म में तब्बू नजर नहीं आएंगी, जो पहले पार्ट का अहम हिस्सा थीं. अब ओटीटी रिलीज के साथ ‘दे दे प्यार दे 2' को एक बार फिर दर्शकों का प्यार मिलने की उम्मीद है.