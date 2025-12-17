विज्ञापन

KBC के सेट पर बिगड़ी कंटेस्टेंट के पति की तबीयत, बिग बी ने तुरंत रोकी शूटिंग और मदद करने के लिए लिया ये फैसला

अमिताभ बच्चन ने ब्लॉग में सेट पर हुई पूरी घटना बताई और साथ ही ये भी बताया कि इसके बाद अब उन्हें एक्सट्रा काम करना होगा.

अमिताभ बच्चन ने रोकी केबीसी की शूटिंग
नई दिल्ली:

मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने बताया कि उन्हें अपने क्विज-बेस्ड रियलिटी शो "कौन बनेगा करोड़पति" की शूटिंग बीच में ही रोकनी पड़ी, क्योंकि एक कंटेस्टेंट के पति, जो उनके साथ आए थे, अचानक बीमार पड़ गए. एक्टर ने अपने ब्लॉग पर बताया कि जैसे ही कंटेस्टेंट हॉट सीट पर पहुंचीं, एपिसोड रोक दिया गया. हालांकि मेडिकल तौर पर स्थिति कंट्रोल में थी, लेकिन स्टार ने कहा कि उन्हें लगा कि गेम जारी रखना सही नहीं होगा.

उन्होंने अपने ब्लॉग पर लिखा: "...फिर 3 एपिसोड करने थे... एक एपिसोड मैंने तब रोक दिया जब कंटेस्टेंट हॉट सीट पर आई, क्योंकि उनके साथ आए पति की तबीयत खराब हो गई थी... वह ठीक थे... लेकिन मुझे लगा कि जब पति की तबीयत ठीक नहीं है तो पत्नी के साथ गेम जारी रखना सही नहीं होगा... यह उनके दिमाग में चलता रहेगा और वह गेम पर ध्यान नहीं दे पाएंगी...(sic)."

80 साल के एक्टर ने आगे कहा कि उन्होंने प्रोडक्शन टीम को अपना फैसला बताया और कंटेस्टेंट के पति को ठीक होने का समय देने के लिए शूटिंग को रीशेड्यूल करने का सुझाव दिया. उन्होंने आगे बताया कि ब्रॉडकास्ट की दिक्कतों के बावजूद उन्होंने ज्यादा घंटे काम करने और रोजाना के दो एपिसोड के बजाय एक दिन में तीन एपिसोड शूट करने पर सहमति जताई.

उन्होंने आगे कहा, "मैंने प्रोडक्शन टीम से कहा कि मैं दूसरे दिन शूटिंग करूंगा, पति को ठीक होने का समय दूंगा, भले ही इसका मतलब हो कि ब्रॉडकास्ट की दिक्कतों के कारण - ज्यादा काम करना पड़े और रोजाना के 2 के बजाय 3 एपिसोड शूट करने पड़ें (sic)."

बता दें कि बिग बी लंबे समय से इस शो को होस्ट करते नजर आ रहे हैं. यह हू वॉन्ट्स टू बी अ मिलियनेयर? फ्रेंचाइजी का ऑफिशियल हिंदी अडैप्टेशन है. इस फॉर्मेट में कंटेस्टेंट से मल्टीपल चॉइस सवाल पूछे जाते हैं और उन्हें चार ऑप्शन में से सही जवाब चुनना होता है और उन्हें लाइफलाइन दी जाती हैं जिनका इस्तेमाल वे तब कर सकते हैं जब उन्हें जवाब पक्का न पता हो. यह शो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी LIV पर प्रसारित होता है.

