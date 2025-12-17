विज्ञापन

अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर मांगा काम? बोले– समय मिले, तो क्या! काम मिले

अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. खासतौर पर एक्स (पहले ट्विटर) पर वह रोजाना कुछ न कुछ ऐसा पोस्ट कर देते हैं, जो चर्चा का विषय बन जाता है.

अमिताभ बच्चन के पोस्ट से मचा हंगामा
नई दिल्ली:

Amitabh Bachchan Asks For Work on Social Media: अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. खासतौर पर एक्स (पहले ट्विटर) पर वह रोजाना कुछ न कुछ ऐसा पोस्ट कर देते हैं, जो चर्चा का विषय बन जाता है. इस बार भी बिग बी का एक पोस्ट वायरल हो गया है, जिसे पढ़कर लोग हैरान रह गए. पोस्ट में अमिताभ बच्चन ने लिखा, “समय मिले, तो क्या! काम मिले…”. बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई.

इस पोस्ट को देखकर कई यूजर्स को लगा कि क्या वाकई महानायक के पास काम की कमी हो गई है? कुछ लोगों ने इसे मजाकिया अंदाज में लिया तो कुछ ने इसे अमिताभ का दर्द बताया. फैन्स लगातार कमेंट कर रहे हैं कि बिग बी जैसे दिग्गज कलाकार को काम मांगने की जरूरत ही नहीं है. एक यूजर ने लिखा, “सर, आप बॉलीवुड हैं.” वहीं दूसरे ने कहा, “आप काम नहीं मांगते, काम खुद आपके पास आता है.”

कुछ फैन्स ने इस पोस्ट को अमिताभ बच्चन की सादगी और जमीन से जुड़े स्वभाव से जोड़ा. लोगों का कहना है कि इतने बड़े स्टार होने के बावजूद वह खुद को आज भी एक काम की तलाश में रहने वाला कलाकार मानते हैं. हालांकि, कुछ यूजर्स ने इसे सोशल मीडिया पर किया गया एक सामान्य और फिलॉसॉफिकल पोस्ट भी बताया.

अगर अमिताभ बच्चन के करियर की बात करें, तो उन्होंने पांच दशकों से ज्यादा समय से इंडस्ट्री पर राज किया है. ‘शोले', ‘दीवार', ‘डॉन', ‘मोहब्बतें', ‘ब्लैक', ‘पीकू' और ‘पिंक' जैसी फिल्मों से उन्होंने हर दौर में खुद को साबित किया है. आखिरी बार अमिताभ बच्चन को साल 2024 में आई फिल्म ‘कल्कि 2898 एडी' में देखा गया था, जिसमें उनका दमदार किरदार काफी पसंद किया गया. आने वाले समय में वह ‘कल्कि 2898 एडी' के अगले पार्ट और कुछ अन्य प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाले हैं. 
 

