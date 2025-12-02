Border 2 box office collection: 300 करोड़ कमाकर भी सनी देओल की बॉर्डर 2 मानी जाएगी फ्लॉप, हिट होने के लिए कमाने होंगे इतने रुपये

Border 2 box office collection: सनी देओल साल 1997 में आई फिल्म बॉर्डर का सीक्वल बॉर्डर 2 लेकर आने वाले हैं. फैंस उनकी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बॉर्डर 2 में सनी देओल के साथ वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जैसी सितारे नजर आने वाले हैं. हाल ही में इस फिल्म से जुड़ा दिलजीत दोसांझ का फर्स्ट लुक रिलीज हुआ, जिसमें वह फाइटर जेट उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं. बॉर्डर 2 अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. यह 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है. लेकिन बॉर्डर 2 को हिट होने के लिए कितने रुपये कमाने होंगे, क्या यह आपको बताते है ?

हिट के लिए बॉर्डर 2 को कितनी करनी होगी कमाई

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बॉर्डर 2 का कुल बजट करीब 250 करोड़ रुपये है. ऐसे में बॉर्डर 2 को हिट होने के लिए सिनेमाघरों में करीब 500 करोड़ रुपये की कमाई करनी होगी. जिसके बाद यह फिल्म हिट कहलाएगी. बॉर्डर 2 एक वॉर ड्रामा फिल्म है. इसका डायरेक्शन अनुराग सिंह ने किया है. जिसे जेपी दत्ता के बैनर तले बनाया गया है. बीते सोमवार को दिलजीत दोसांझ इस फिल्म से जुड़ा अपना एक लुक सोशल मीडिया पर शेयर किया. उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, 'इस देश के आसमान में गुरु के बाज पहरा देते हैं. बॉर्डर 2, 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.'

कब रिलीज होगी बॉर्डर 2

दिलजीत दोसांझ ने जो वीडियो शेयर किया, उसके बैकग्राउंड में संदेशे आते हैं गाने को सुना जा सकता है. बॉर्डर का यह गाना खूब लोकप्रिय हुआ था. इस तरह बॉर्डर 2 रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होगी. आपको बता दें कि बॉर्डर फिल्म 1997 में आई थी और इसका निर्देशन जे.पी. दत्ता ने किया था. फिल्म में सनी देओल के अलावा जैकी श्रॉफ, अक्षय खन्ना, पुनीत इस्सर, सुनील शेट्टी, सुदेश बेरी और कुलभूषण खरबंदा नजर आए थे. फिल्म का बजट 12 करोड़ रुपये था जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 66 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था.