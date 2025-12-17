विज्ञापन

Border 2 Cast Fees: बॉर्डर 2 के लिए सनी देओल ने ली मोटी फीस, जानें दिलजीत दोसांझ-वरुण धवन के हाथ क्या आया

Border 2 Cast Fees: सनी देओल की फिल्म बॉर्डर-2 बहुत जल्द रिलीज होने वाली है. इससे पहले जान लीजिए इस फिल्म के लिए किसने कितने पैसे लिए.

बॉर्डर 2 कास्ट फीस: सनी देओल से लेकर दिलजीत दोसांझ तक किसने लिए कितने करोड़?
  • बॉर्डर 2 फिल्म देशभक्ति और बलिदान पर आधारित फिल्म है
  • सनी देओल, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ और अक्षय खन्ना ने पहली फिल्म में यादगार अभिनय किया था
  • बॉर्डर 2 में सनी देओल के साथ सोनम बाजवा, मेधा राणा, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, मोना सिंह और अहान शेट्टी हैं
नई दिल्ली:

बॉर्डर 2 सिर्फ एक सीक्वल से कहीं ज्यादा है. यह बलिदान, भावना और देशभक्ति पर आधारित एक लगातार चलने वाला सिनेमैटिक जादू है. सनी देओल, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ और अक्षय खन्ना सभी ने ओरिजिनल फिल्म में शानदार परफॉर्मेंस दी थी, जिसे अब बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा और दिल को छू लेने वाली वॉर फील्मों में से एक माना जाता है. बॉर्डर 2, जिसमें एक बार फिर सनी देओल लीड रोल में हैं, का मकसद जबरदस्त एक्शन वॉरफेयर को इमोशनल जुड़ाव के साथ मिलाना है. फिल्म में एक्ट्रेस सोनम बाजवा और मेधा राणा के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, मोना सिंह और अहान शेट्टी भी हैं.

बॉर्डर 2 कास्ट फीस

रिपोर्ट्स के मुताबिक सनी देओल दूसरी किस्त के लिए करीब 50 करोड़ रुपये मांग रहे हैं. फिल्म में एक अहम किरदार निभाने वाले वरुण धवन को 8 से 10 करोड़ रुपये मिलने की बात कही जा रही है.

दिलजीत दोसांझ फीस

रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिलजीत दोसांझ को 4 से 5 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं. उभरती हुई स्टार मेधा राणा और अहान शेट्टी की फीस अभी तक पब्लिक प्लैटफॉर्म पर कहीं शेयर नहीं की गई हैं.

अहान शेट्टी को मिला कौनसा रोल?

अहान शेट्टी, जो इस सीक्वल के साथ अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाएंगे, ने पहले इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, “बॉर्डर सिर्फ एक फिल्म से कहीं ज्यादा है. यह एक विरासत है, एक भावना है, और एक सपना सच होने जैसा है.

अहान शेट्टी ने बॉर्डर 2 के बारे में क्या कहा?

उन्होंने आगे कहा, “यह कितनी अजीब बात है कि जिंदगी कैसे काम करती है – बॉर्डर के साथ मेरा सफर 29 साल पहले शुरू हुआ थी जब मैं अपनी मां के पेट में था और मां मेरे पिता से सेट पर मिलने गई थीं. मैं ओपी दत्ता की लेजेंडरी कहानियां सुनते हुए, जेपी अंकल का हाथ पकड़कर और @nidhiduttaofficial के बगल में बैठकर बड़ा हुआ. मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि वे पल सिनेमा और भारतीय सशस्त्र बलों के लिए मेरे प्यार को कितना आकार देंगे.”

