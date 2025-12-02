विज्ञापन

समांथा और राज की शादी की अनदेखी तस्वीरें, करोड़ों की अंगूठी के साथ चमकी एक्ट्रेस की खुशी

फ्रेंड ने शेयर की सामांथा और राज की शादी की अनदेखी तस्वीरें
नई दिल्ली:

समांथा रुथ प्रभु और ‘द फैमिली मैन' फेम डायरेक्टर राज निदिमोरू ने आखिरकार अपने रिश्ते को नया नाम दे दिया है. लंबे समय तक चर्चाओं को छिपाए रखने के बाद कपल ने कोयंबटूर के ईशा फाउंडेशन में बेहद निजी और आध्यात्मिक माहौल में शादी रचाई. समांथा ने शादी की पहली झलक खुद शेयर की, लेकिन असली इनसाइड तस्वीरें उनकी करीबी दोस्त शिल्पा रेड्डी लेकर आईं. जिन्होंने फैंस को सीधे वेडिंग मंडप के बीच पहुंचा दिया. इस बीच एक और दिलचस्प बात और सामने आई. जो है समांथा की वही डायमंड रिंग, जो फरवरी की पोस्ट में दिखी थी, असल में 1.5 करोड़ की बताई जा रही है. इस बीच राज की एक्स वाइफ की पोस्ट भी हलचल मचा रही है.

शादी की इनसाइड पिक्स

शिल्पा रेड्डी की तस्वीरों में समांथा और राज फूलों और दीपों से सजे खूबसूरत इंटीरियर के बीच बैठे नजर आते हैं. एक फोटो में शिल्पा, समांथा को माथे पर प्यारा सा किस देती दिखती हैं. जबकि दूसरी में कपल एक दूसरे को देखकर खिल उठता है,जैसे दुनिया में उनके अलावा कोई हो ही नहीं. मेहमानों के लिए सजाई गई पारंपरिक साउथ इंडियन थाली भी हर किसी का ध्यान खींच रही है. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में है समांथा की चमचमाती एंगेजमेंट रिंग. जो पोर्ट्रेट कट डायमंड से बनी है. जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इसे रेयर कलेक्टर पीस कहा गया है और दुनिया में सिर्फ कुछ ही वर्कशॉप्स ऐसी कटिंग करती हैं.

एक्स वाइफ का क्रिप्टिक पोस्ट

शादी से ठीक पहले राज की पूर्व पत्नी श्यामली डे ने इंस्टाग्राम पर एक दार्शनिक नोट शेयर किया, जिसमें कर्म, रिश्तों और उनके खत्म होने का जिक्र था. जैसे ही पोस्ट वायरल हुई. फैंस ने इसे तुरंत शादी से जोड़कर चर्चाएं शुरू कर दीं. हालांकि श्यामली ने कोई सीधा कमेंट नहीं किया है. उधर, समांथा और राज की शादी ने साबित कर दिया कि सिर्फ ग्लैमर नहीं, जज्बात असली जश्न का कारण बनते हैं. सोशल मीडिया पर कपल को बधाइयों की बाढ़ आ गई है. और फैंस अब उनसे शादी के और भी अनसीन पिक्स शेयर करने की उम्मीद कर रहे हैं.

