Bigg Boss 19: 'अगर मम्मा को जीशान भाई पसंद हैं तो उन्हें अंकल बना लूंगा'- कुनिका सदानंद के बेटे का बड़ा बयान

बिग बॉस 19 में रोजाना कुछ नया देखने को मिल रहा है. शो में हर दिन झगड़े होते रहते हैं. सलमान खान भी वीकेंड के वार में कंटेस्टेंट की क्लास लगाते हुए नजर आते हैं. बीते हफ्ते वीकेंड के वार में कुनिका के बेटे आए थे. बेटे को देखने के बाद कुनिका काफी इमोशनल हो गई थीं. सोशल मीडिया पर कुनिका फिर छाई हुई हैं. उनके और जीशान कादरी के नाम का हैशटैग बना दिया गया है. जिस पर खूब मीम्स बन रहे हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में कुनिका के छोटे बेटे अयान से मां कुनिका और जीशान के रिश्ते के बारे में पूछा गया. जिसका उन्होंने ऐसा जवाब दिया है कि हर कोई चौंक गया है.

जीशान अच्छे इंसान हैं

सिद्धार्थ कन्नन को दिए इंटरव्यू में अयान से जीशान और कुनिका के बारे में पूछा गया. अयान ने कहा- जीशान बहुत मजाकिया हैं. मैं तो ये कहूंगा कि वो लकी मैन हैं. हैशटैग जीकु बहुत वायरल हो रहा है. जब मैं वीकेंड के वार में मम्मा से मिलने गया था तो उन्होंने मम्मा का हाथ पकड़कर बात की थी और उन्हें हग भी किया था. वो बहुत अच्छे इंसान तो हैं. अगर मम्मा को जीशान भाई पसंद आते हैं तो मैं खुले दिल से उनका स्वागत करूंगा. उन्हें जीशान भाई से जीशान अंकल बना लूंगा.



नहीं चलेगा दोनों का रिश्ता

जब अयान से कुनिका और जीशान के रिश्ते के चलने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा- नहीं, दोनों बहुत गुस्से वाले हैं. साथ ही अयान ने फरहाना का प्रपोजल भी ठुकरा दिया. उन्होंने कहा- मेरे पास दिल लगाने के लिए टाइम नहीं है. बिग बॉस के घर में कुनिका एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं. जिस तरह से उन्होंने तान्या मित्तल से बात की है उन्हें घर में कोई पसंद नहीं कर रहा है.