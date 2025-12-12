विज्ञापन

बिग बॉस 19 से आने के बाद अपने फेवरेट प्लेस पर लौटीं कुनिका सदानंद, शेयर किया वीडियो तो फैंस बोले- क्या बात

बिग बॉस 19 में चर्चा में रही एक्ट्रेस कुनिका सदानंद ने अपना लेटेस्ट वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह अपने फेवरेट प्लेस का झलक दिखा रही हैं. 

कुनिका सदानंद ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 का फिनाले हो चुका है. जहां गौरव खन्ना ने विनर की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है तो वहीं अमाल मलिक, कुनिका सदानंद और फरहाना भट्ट जैसे सितारे कॉन्ट्रोवर्सी में रहे. इसी बीच एक्ट्रेस कुनिका सदानंद ने बिग बॉस 19 से आने के बाद अपने फेवरेट प्लेस को एन्जॉय करती हुईं नजर आ रही हैं. इसका वीडियो खुद एक्ट्रेस ने फैंस के लिए इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. दरअसल, वीडियो में कुनिका सदानंद अपनी एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रही हैं. इस वीडियो को देखने के बाद फैंस तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं. 

इंस्टाग्राम पर वीडियो के साथ एक्ट्रेस ने लिखा, 3 महीने बाद अपने फेवरेट प्लेस पर आकर अच्छा महसूस हुआ. इस वीडियो पर फैंस ने रिएक्शन देते हुए हार्ट इमोजी शेयर किए हैं. वहीं खूब प्यार बरसाते हुए नजर आ रहे हैं. 

इससे पहले जूम को दिए इंटरव्यू में कुनिका सदानंद ने बिग बॉस हाउस के एक्सपीरियंस पर कहा, बिग बॉस के हाउस में सभी... मैं करमा पर विश्वास करती हूं. मैं पिछले जन्म के कनेक्शन पर विश्वास करती हूं. हर एक व्यक्ति के उस घर में होने के पीछे कोई ना कोई कारण है. मुझे उनके बीच में रहने के पीछे कारण का एहसास हुआ. मैं फ्लो में चल रही थी. कोई स्टैटर्जी नहीं थी.

बता दें, कुनिका सदानंद बिग बॉस 19 की सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट रही हैं, जिन्होंने कुमार सानू के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर खुलकर बात की है. वहीं उन्होंने कई खुलासे भी किए, जो काफी चर्चा में रहे. इसके अलावा इन दिनों कुनिका सदानंद के बेटे अयान लाल का नाम बिग बॉस 19 की रनरअप रहीं फरहाना भट्ट से भी जुड़ा. 

