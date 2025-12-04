विज्ञापन

कुनिका सदानंद ने बिग बॉस 19 की फरहाना भट्ट और बेटे अयान के रिश्ते पर दिया रिएक्शन, बोलीं- ये जो गाली...

जूम को दिए इंटरव्यू में बिग बॉस 19 के फिनाले से पहले इविक्ट होने वाली कंटेस्टेंट कुनिका सदानंद ने फरहाना भट्ट और बेटे अयान लाल के रिलेशनशिप पर रिएक्शन दिया है.

Read Time: 3 mins
Share
कुनिका सदानंद ने बिग बॉस 19 की फरहाना भट्ट और बेटे अयान के रिश्ते पर दिया रिएक्शन, बोलीं- ये जो गाली...
फरहाना भट्ट को लेकर कुनिका सदानंद ने कही ये बात
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 के फिनाले से दो हफ्ते पहले कुनिका सदानंद इविक्ट हो गईं. शो की शुरूआत से ही उनकी चर्चा हर तरफ सुनने को मिली. जहां उनके द्वारा कही गईं बातें सोशल मीडिया पर छा गईं तो वहीं एक वीकेंड का वार पर एक्ट्रेस के बेटे अयान लाल की एंट्री से हर तरफ उन्हें सुर्खियों में ला दिया. इसके बाद फैमिली वीक में जब अयान लाल की शो में एंट्री हुई तो लोगों ने फरहाना भट्ट के साथ उनका नाम जोड़ना शुरू कर दिया. लेकिन अब फरहाना और अयान के लिंकअप की खबरों के बीच कुनिका सदानंद ने रिएक्शन दिया है, जो वायरल हो रहा है.

कुनिका सदानंद ने बताया बिग बॉस 19 का एक्सपीरियंस 

जूम को दिए इंटरव्यू में कुनिका सदानंद ने बिग बॉस हाउस के एक्सपीरियंस पर कहा, बिग बॉस के हाउस में सभी... मैं करमा पर विश्वास करती हूं. मैं पिछले जन्म के कनेक्शन पर विश्वास करती हूं. हर एक व्यक्ति के उस घर में होने के पीछे कोई ना कोई कारण है. मुझे उनके बीच में रहने के पीछे कारण का एहसास हुआ. मैं फ्लो में चल रही थी. कोई स्टैटर्जी नहीं थी.

अयान और फरहाना के रिश्ते पर बोलीं कुनिका सदानंद

अयान के साथ फरहाना भट्ट के रिलेशनशिप को लेकर सोशल मीडिया पर हो रही चर्चा पर रिएक्शन देते हुए एक्ट्रेस ने कहा, शुरूआत से अयान वहां सिर्फ एक दिन के लिए था. जब फरहाना उनसे मिलने के लिए दौड़ कर आईं तो वह इसलिए क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह पहले हफ्ते के एपिसोड से नाराज हैं. जब उन्होंने मेरी बेइज्जती की थी. सलमान साब और एंडमोल ने उन्हें स्टेज पर बुलाया. मुझे लगता है कि वह मुश्किल में थीं. वह अच्छी इंसान हैं. ये जो गाली गलोच वो उसके लिए कवच है. यह खुद को लोगों से दूर रखने का एक तरीका है. लेकिन अंदर से वह एक सेंसिटिव पर्सन हैं, जिसने बचपन से चैलेंज झेले हैं.

कुनिका सदानंद ने कहा- कोई कनेक्शन नहीं है. 

आगे वह कहती हैं, " खैर, अयान ने उससे सिर्फ एक दिन बात की है, और उसने उससे सिर्फ 5-10 मिनट बात की. वह उससे बात करना चाहता था क्योंकि अयान बहुत सेंसिटिव लड़का है. मुझे लगता है कि उसे उसे सहज महसूस कराने की जरूरत महसूस हुई. वह बहुत पोलाइट था, और मुझे उस पर गर्व है. कोई रोमांटिक कनेक्शन नहीं है. अयान को पता नहीं है उसने उसे सिर्फ वही देखा है, जो वह देखता रहा है. इस समय, मुझे पूरा यकीन है कि अयान कोई रिश्ता नहीं ढूंढ रहा है, खासकर बिग बॉस की किसी लड़की के साथ तो बिल्कुल नहीं."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ayaan, Farrhana Bhatt, Kunickaa Sadanand, Farrhana, Bigg Boss, Ayaan Lall, Bigg Boss 19
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com