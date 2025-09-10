सुनील शेट्टी से भी ज्यादा अमीर हैं उनकी पत्नी माना शेट्टी, कहलाती हैं'बॉलीवुड की लेडी अंबानी', देखें 10 तस्वीरें

माना शेट्टी, जिनका असली नाम मोनिशा कादरी है, बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी की पत्नी हैं. उनका जन्म 1965 को मुंबई में एक मिश्रित धार्मिक परिवार में हुआ. उनके पिता इफ्तिखार एम. कादरी गुजराती मुस्लिम आर्किटेक्ट थे, जबकि मां विपुला कादरी पंजाबी हिंदू सामाजिक कार्यकर्ता. यह बहु-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उनकी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा रही. सुनील शेट्टी के साथ उनकी लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं. 17 साल की उम्र में सुनील ने मुंबई के नेपियन सी रोड पर पेस्ट्री पैलेस में पहली बार माना को देखा और पहली नजर में प्यार हो गया.

ये भी पढ़ें: जेल में बंद इस एक्टर का हुआ बुरा हालत, हाथों पर लग रही है फफूंद, मरने के लिए मांग रहा है जहर

उस समय सुनील बाइक राइडर, लंबे बालों वाले यंग लड़के थे, माना ने उनकी धैर्य और सच्चाई को सराहा. दोनों ने 9 साल तक डेटिंग की, लेकिन अलग-अलग धर्म और संस्कृति के कारण दोनों परिवारों ने विरोध किया. सुनील के माता-पिता ने साफ मना कर दिया था, लेकिन सुनील ने दृढ़ता दिखाई.

आखिरकार, 25 दिसंबर 1991 को दोनों ने शादी कर ली, जब सुनील की पहली फिल्म 'बलवान' रिलीज होने वाली थी. यह इंटरफेथ मैरिज बॉलीवुड में मिसाल बनी. शादी के बाद माना ने अपनी पहचान खुद बनाई. वे सफल बिजनेसवुमन हैं, जिन्हें 'बॉलीवुड की लेडी अंबानी' कहा जाता है. 15 साल की उम्र से बहन के साथ फैशन डिजाइनिंग शुरू की.

उन्होंने 'आर हाउस' नाम का लग्जरी डेकोर और गिफ्ट स्टोर खोला, जो मुंबई के वर्ली में है. सुनील के साथ मिलकर 'एस2 रियल्टी' प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसमें 21 लग्जरी विला (प्रत्येक 6500 वर्ग फुट) बनाए. वे 'चल चला चल' (2009) फिल्म की प्रोड्यूसर भी रहीं. उनकी कमाई सुनील से कहीं ज्यादा मानी जाती है.

सामाजिक कार्य में भी सक्रिय, माना 'सेव द चिल्ड्रन इंडिया' एनजीओ चलाती हैं, जो गरीब बच्चों की शिक्षा पर फोकस करता है. 2008 में मुंबई पुलिस के साथ मिलकर 128 नेपाली महिलाओं को सेक्स ट्रैफिकिंग से बचाया. वे विपुला फाउंडेशन की एडवाइजर हैं, जो शिक्षा और कौशल विकास पर काम करता है.

सुनील और माना के दो बच्चे हैं बेटी अथिया शेट्टी और बेटा अहान शेट्टी है, जो 'तड़प' (2021) से डेब्यू कर चुका है. हाल ही में अथिया के बेटी इवारा के जन्म से वे नाना-नानी बने. माना का जीवन प्यार, संघर्ष और सफलता की मिसाल है.

