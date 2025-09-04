बिग बॉस 19 में आने के लिए क्या कल्प वृक्ष से तान्या मित्तल ने मांगी थी मुराद ? वायरल हुआ पुराना वीडियो

सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर तान्या मित्तल इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं. सुर्खियों में रहने की वजह है उनका बिग बॉस के घर में होना. जहां तान्या मित्तल हर दिन गजब का कंटेंट दे रही हैं. कभी वो घर वालों से पंगा लेती नजर आती हैं तो कभी दर्शकों को एंटरटेन करती हुई भी दिखती हैं. इस बीच तान्या मित्तल का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जो बिग बॉस शुरू होने से कुछ ही दिन पहले उनके अपने सोशल मीडिया चैनल पर पब्लिश हुआ था. जिसे देखकर शायद आप भी यही सवाल पूछेंगे कि क्या कल्प वृक्ष से मुराद मांग कर तान्या मित्तल बिग बॉस के घर में आई हैं.

तान्या मित्तल का वायरल वीडियो

तान्या मित्तल के सोशल मीडिया हैंडल तान्या मित्तल ऑफिशियल पर ये वीडियो शेयर किया गया है. जो तान्या मित्तल का व्लॉग है. इस वीडियो में वो खुद बता रही हैं कि वो ओरछा में है. प्लेन कलर की मल्टी कलर साड़ी में तान्या मित्तल बेहद सुंदर नजर आ रही हैं. इस अंदाज में वो ओरछा के एक कल्प वृक्ष के दर्शन करने पहुंची. उन्होंने खुद बताया कि ये कल्प वृक्ष करीब 500 साल पुराना है. जिसमें उन्हें हनुमानजी, शेर, नाग देवता, लड्डू गोपाल और गणेशजी के भी दर्शन हुए. इस पेड़ पर लगने वाला फूल भी उन्होंने अपने पास रखा.

इच्छा पूरी करने वाला पेड़

इस पेड़ के बारे में तान्या मित्तल बताती हैं कि कल्प वृक्ष इच्छा पूरी करने वाला पेड़ है. तो, क्या तान्या मित्तल ने बिग बॉस से जुड़ी कोई मुराद मांगी थी, ये सवाल तो उठेगा ही. ये वीडियो 20 अगस्त को अपलोड हुआ है. यानी बिग बॉस 19 शुरू होने के कुछ दिन पहले ही. जिसे देखकर फैन्स तान्या मित्तल की काफी तारीफ भी कर रहे हैं. कुछ फैन्स ने तान्या मित्तल के देसी और पारंपरिक लुक की तारीफ की है. तो, कुछ फैन्स ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ खास जगह सजेस्ट की हैं, जहां तान्या मित्तल अपना व्लॉग बना सकती हैं.