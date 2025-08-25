इस फिल्म के लिए बना था इतना बड़े सेट, 10 ट्रक भर बिका था कबाड़, डायरेक्टर ने सब कुछ लगा दिया था दांव पर

बॉलीवुड में हर साल बड़े बजट की फिल्में बनती हैं. इन फिल्मों को बनाने में बहुत बार डायरेक्टर से लेकर प्रोड्यूसर तक बहुत कुछ गवां देते हैं. वहीं बड़े बजट की कुछ फिल्में हिट होती हैं तो कुछ फ्लॉप भी हो जाती हैं. लेकिन आज हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाले हैं. जिसके लिए बहुत बड़े-बड़े सेट लगे थे. और जब यह सेट टूटे तो 10 ट्रक भरकर कबाड़ इकट्ठा हो गया था. हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की सदाबहार फिल्म मुगल-ए-आजम की. इंडियन सिनेमा की आइकॉनिक फिल्म मुगल-ए-आजम के साथ कई किस्से जुड़े हैं.

इस फिल्म ने इंडियन सिनेमा को नई पहचान दी है. यह बॉलीवुड की एकमात्र ऐसी फिल्म है, जिसे बनाने में 16 साल से भी ज्यादा का समय लगा था. भारत की आजादी से पहले शुरू हुई यह फिल्म साल 1960 में रिलीज हुई थी. फिल्म में सलीम की मां का रोल करने वाली एक्ट्रेस दुर्गा खोटे मुगल-ए-आजम की आजादी से पहले और आजादी के बाद हुई फिल्म की दोनों शूटिंग का हिस्सा रही थीं. के. आसिफ का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था. आजादी से पहले इस फिल्म पर प्रोड्यूसर सिराज अली हाकिम पैसा लगा रहे थे. साल 1947 में भारत-पाक विभाजन के बाद फिल्म संकट में आ गई और के आसिफ का सपना भी लगभग टूट गया था.



कबाड़ में बेचना पड़ा सामान

फिल्म में जोधाबाई का किरदार करने वाली एक्ट्रेस दुर्गा खोटे ने अपनी बायोग्राफी में मुगल-ए-आजम का जिक्र किया है. अभिनेत्री के मुताबिक, फिल्म की शूटिंग बॉम्बे टॉकीज में हुई थी और फिल्म का एक चौथाई भाग शूट हो चुका था, लेकिन भारत-पाक विभाजन के बाद फिल्म बंद हो गई और शूटिंग सेट का सारा सामान 10 ट्रकों में भरकर कबाड़ में बेचा गया था. इस कबाड़ में कॉस्ट्यूम और आर्टिफिशियल जूलरी भी शामिल थी. इस फिल्म को आजादी के बाद दोबारा तैयार करने का प्लान किया गया.



दोबारा शूट हुई फिल्म



के. आसिफ ने कई कलाकारों को फिल्म ऑफर करने के बाद आखिरकार दिलीप कुमार और मधुबाला को फिल्म की लीड स्टार कास्ट के तौर पर चुना. वहीं, दुर्गा खोटे फिर से फिल्म में चुनी गईं. फिल्म 5 अगस्त 1960 में रिलीज हुई थी. फिल्म का बजट 1.5 करोड़ रुपये था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी. मुगल ए आजम की कमाई का यह रिकॉर्ड 15 सालों तक बरकरार रहा, जिसे साल 1975 में रिलीज हुई फिल्म शोले ने तोड़ा था.15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई फिल्म शोले ने 35 करोड़ रुपये का कारोबार किया था और जबकि इसका बजट महज 3 करोड़ रुपये था.