पिछले छह साल से एक हिट के लिए तरसे ऋतिक रोशन, वॉर 2 ने भी फेरा उम्मीदों पर पानी

ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 दो हफ्ते में ही कमजोर पड़ गई है. इस फिल्म में पहली बार उनके साथ साउथ एक्टर जूनियर एनटीआर और एक्ट्रेस कियारा आडवाणी नजर आई हैं.

नई दिल्ली:

ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 दो हफ्ते में ही कमजोर पड़ गई है. इस फिल्म में पहली बार उनके साथ साउथ एक्टर जूनियर एनटीआर और एक्ट्रेस कियारा आडवाणी नजर आई हैं. वॉर 2 से ऋतिक रोशन सहित उनके फैंस को काफी उम्मीदें रहीं. लेकिन बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर नजर डाले तो ऋतिक रोशन को पिछले कुछ सालों से लगातार निराशा हाथ लग रही है. ऋतिक रोशन की फिल्मों का रिकॉर्ड बॉक्स ऑफिस पर पिछले करीब छह सालों से खास असरदार नहीं रहा है. मोहनजोदड़ो (2016) जैसी बिग-बजट फिल्म का फ्लॉप होना हो या इसके बाद आई काबिल (2017) का औसत से थोड़ा ऊपर प्रदर्शन, लेकिन बड़ी हिट साबित नहीं हुई. रियल स्टोरी पर बनी सुपर 30 (2019) को भी सराहना जरूर मिली, लेकिन कमाई के मामले में यह भी पीछे रही.

अगर बात करें 2019 में आई वॉर की जो भले ही ब्लॉकबस्टर रही, लेकिन यह टाइगर श्रॉफ के साथ मल्टीस्टारर फिल्म थी. जिसके बाद आई विक्रम वेधा (2022) ने भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखाया और फ्लॉप रही. फाइटर (2024) भी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करने में कामयाब नहीं रही और बॉक्स ऑफिस पर कोई करिश्मा दिखाने में असफल रही. इस तरह पिछले आठ सालों में ऋतिक रोशन कोई भी सोलो ब्लॉकबस्टर हिट नहीं दे पाए हैं. हर फिल्म या तो थोड़ी बहुत कमाई कर पाई है या फिर फ्लॉप की गिनती में शामिल हो गई है.

वहीं हाल ही में रिलीज हुई वॉर 2 भले ही इन दिनों सुर्खियां बटोर रही हो, लेकिन यह मल्टीस्टारर फिल्म है, जिसे ऋतिक अकेले अपने कंधों पर नहीं चला पाए, बल्कि उनके साथ इस फिल्म में साउथ सुपरस्टार NTR को भी देखा गया है. यही वजह है कि सभी अब मान रहे हैं कि ऋतिक के नाम पर पिछले छह साल से कोई ऐसी फिल्म नहीं आई है, जिसे पक्की ब्लॉकबस्टर कहा जा सके.

