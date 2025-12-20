वहीं आंखें, चेहरा और हंसी...नहीं देखी होगी मधुबाला की इतनी खूबसूरत हमशक्ल, लोग बोले- मधुबाला की बहन

मधुबाला का नाम लेते ही दिल-दिमाग में एक ऐसी नाज़ुक, शोख और जादुई खूबसूरती उभर आती है, जो आज भी वक्त की दीवारें तोड़कर दिलों पर राज करती है. उनकी मुस्कान मानो सीधे रूह तक उतर जाती थी. बड़ी-बड़ी भावुक आंखें, जिनमें खुशी, दर्द और मोहब्बत- सब एक साथ झलकता था. कंधों पर लहराती काली जुल्फें किसी सावन की घटा जैसी लगती थीं. मधुबाला जब हल्की सी मुस्कान के साथ नजरें उठाती थीं, तो लगता था जैसे हर ग़म पल भर में गायब हो गया हो. शायद यही वजह है कि उन्हें आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अदाकारा माना जाता है. दशकों बाद भी बॉलीवुड उस चेहरे की तलाश में है, और अब लगता है कि ये तलाश किसी एक नाम पर आकर थम सकती है.

आज सोशल मीडिया और टीवी की दुनिया में एक ऐसी अदाकारा हैं, जिनकी झलक देखकर लोग अनायास ही मधुबाला को याद करने लगते हैं. हम बात कर रहे हैं प्रियंका कंडवाल की, जिनकी मुस्कान, चेहरा और आंखों की मासूमियत में मधुबाला की साफ झलक दिखाई देती है. लंबा चेहरा, होंठों की बनावट और आंखों की गहराई, सब कुछ ऐसा कि एक पल को फर्क करना मुश्किल हो जाए. प्रियंका अपनी छोटी-छोटी अदाओं और नज़ाकत भरे एक्सप्रेशन से मधुबाला की यादें ताजा कर देती हैं.

सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं, बल्कि अपनी खूबसूरती और अभिनय के दम पर प्रियंका कंडवाल टीवी इंडस्ट्री में भी अपनी पहचान बना चुकी हैं. वह ‘पवित्र रिश्ता' और ‘जाना न दिल से दूर' जैसे चर्चित सीरियल्स में नजर आ चुकी हैं. इसके अलावा ‘मरियम खान- लाइव रिपोर्टिंग' में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया. साउथ की कुछ फिल्मों में भी प्रियंका अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी हैं.

प्रियंका कंडवाल के वीडियो पर फैंस के कमेंट्स खुद कहानी बयां कर देते हैं. कोई उन्हें प्यार से “मधुबाला” कहता है, तो कोई “मधुबाला रिटर्न” लिखकर अपनी दीवानगी जाहिर करता है. कई लोग तो यहां तक कह चुके हैं कि ये खूबसूरती की मल्लिका का दूसरा जन्म है. कईयों ने तो प्रियंका को मधुबाला की छोटी बहन बता दिया है.