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10 साल की मेहनत के बाद लॉन्च हुआ ‘भक्तिद्वार’, अनूप जलोटा बोले- “यह भक्ति और शांति का द्वार है”

‘भक्तिद्वार टेलीविजन ऐप’ के संस्थापक दिनेश असोपा ने बताया कि यह प्रोजेक्ट उनके लिए लंबे समय से देखा गया सपना था, जिसे हकीकत में बदलने में करीब एक दशक का समय लगा.

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10 साल की मेहनत के बाद लॉन्च हुआ ‘भक्तिद्वार’, अनूप जलोटा बोले- “यह भक्ति और शांति का द्वार है”
अनूप जलोटा ने भक्तिद्वार एप किया लॉन्च
नई दिल्ली:

भक्ति, आध्यात्म और आधुनिक तकनीक को एक मंच पर लाने वाले ‘भक्तिद्वार टेलीविजन ऐप' का मुंबई में भव्य शुभारंभ किया गया. प्रसिद्ध भजन गायक और पद्मश्री से सम्मानित अनूप जलोटा ने ऐप लॉन्च किया और इसके लोगो का भी अनावरण किया. इस अवसर पर मेहमानों को प्लेटफॉर्म पर जल्द उपलब्ध होने वाले विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों की झलक भी दिखाई गई.फिल्म और टेलीविजन जगत के कलाकार संदीप मोहन और संजय स्वराज भी लॉन्च समारोह में मौजूद रहे. दोनों कलाकारों ने ‘भक्तिद्वार' के लिए तैयार किए गए विशेष कार्यक्रमों में काम किया है. समारोह में मौजूद सभी अतिथियों और सहयोगियों को स्मृति-चिह्न देकर सम्मानित किया गया. 

‘भक्तिद्वार टेलीविजन ऐप' के संस्थापक दिनेश असोपा ने बताया कि यह प्रोजेक्ट उनके लिए लंबे समय से देखा गया सपना था, जिसे हकीकत में बदलने में करीब एक दशक का समय लगा. दिनेश असोपा ने कहा, “मैं पिछले 10 सालों से इस ऐप की परिकल्पना और इसके निर्माण पर काम कर रहा हूं. हमारा उद्देश्य केवल एक और ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाना नहीं था, बल्कि ऐसा डिजिटल मंच तैयार करना था, जहां लोगों को भक्ति, आध्यात्म और सनातन धर्म से जुड़ी सामग्री एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सके. आज इस सपने को हकीकत में बदलते देखना मेरे लिए बेहद खास पल है.”

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उन्होंने बताया कि ‘भक्तिद्वार' पर धार्मिक सीरीज, भक्ति संगीत, मंत्र, चालीसा, आध्यात्मिक प्रवचन, एआई आधारित वीडियो, एनिमेशन कंटेंट और विभिन्न धार्मिक आयोजनों का लाइव प्रसारण उपलब्ध होगा. आधुनिक तकनीक के माध्यम से सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों को भारत के साथ-साथ दुनियाभर के दर्शकों तक पहुंचाना इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है. ऐप का सब्सक्रिप्शन शुल्क केवल ₹11 प्रति सप्ताह रखा गया है, जिससे इसे अधिक से अधिक लोगों के लिए किफायती और सुलभ बनाया जा सके. 

लॉन्च समारोह में पद्मश्री अनूप जलोटा ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा, “मैं स्वयं भक्तिद्वार में प्रवेश कर चुका हूं. यह केवल एक ऐप नहीं, बल्कि भक्ति, आनंद और शांति का द्वार है. आज लोग तनाव, चिंता और मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं. ऐसे समय में भगवान का स्मरण, भजन सुनना और आध्यात्म से जुड़ना मन को सच्ची शांति दे सकता है. मुझे विश्वास है कि भक्तिद्वार लाखों लोगों को आध्यात्म से जोड़ेगा और उनके जीवन में सकारात्मकता लाएगा.”

उन्होंने आगे कहा, “आज की युवा पीढ़ी भी भक्ति संगीत और आध्यात्मिक कंटेंट को अपना रही है. जब व्यक्ति तनाव में होता है, तब भगवान का स्मरण और भक्ति में डूबना उसे सुकून देता है. भक्तिद्वार इसी सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाने वाली एक बेहतरीन पहल है.” दिनेश असोपा ने अनूप जलोटा के मार्गदर्शन और सहयोग के लिए उनका विशेष आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि अनूप जलोटा के समर्थन ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. 

‘भक्तिद्वार' के लिए तैयार की गई कई विशेष सीरीज का निर्देशन फिल्ममेकर जयदेव चक्रवर्ती ने किया है. इन कार्यक्रमों में आध्यात्मिक विषयों को आधुनिक प्रस्तुति के साथ दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है, जबकि उनकी भक्ति भावना को भी बरकरार रखा गया है. कार्यक्रम का संचालन भावना शर्मा ने किया, जो देहरादून दूरदर्शन से जुड़ी जानी-मानी एंकर हैं. उन्होंने पूरे लॉन्च समारोह का सफलतापूर्वक संचालन किया.

लॉन्च समारोह में दिनेश असोपा के परिवार और करीबी मित्र भी मौजूद रहे. उनके पिता जुगल किशोर असोपा, बेटियां दिव्या असोपा और निकिता असोपा, तथा उनके साले जयेश मिश्रा भी समारोह में शामिल हुए. परिवार और मित्रों ने दिनेश असोपा की इस दशक भर की मेहनत और उनके सपने के साकार होने पर उन्हें बधाई दी.संदीप मोहन और संजय स्वराज ने भी इस पहल की सराहना की. दोनों कलाकारों ने ‘भक्तिद्वार' के लिए काम किया है और उनका मानना है कि आज की तेज रफ्तार और तनावपूर्ण जीवनशैली में सकारात्मक, प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कंटेंट की जरूरत पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है. 

ऐसे समय में जब समाज का एक बड़ा वर्ग तनाव, चिंता और मानसिक दबाव से जूझ रहा है, ‘भक्तिद्वार टेलीविजन ऐप' भक्ति, सकारात्मकता और आत्मिक शांति पर केंद्रित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आया है. धार्मिक और आध्यात्मिक कंटेंट की बढ़ती लोकप्रियता के बीच यह प्लेटफॉर्म भारत के साथ-साथ दुनियाभर के श्रद्धालुओं तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है. 

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