बाहुबली: द एपिक में नहीं दिखेंगी ये सब चीजें, इतनी लंबी होगी प्रभास की फिल्म, राजामौली ने काटे कई सीन

बाहुबली: द एपिक 31 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. निर्माताओं ने इस साल की शुरुआत में इसकी पुष्टि की थी. यह फिल्म बाहुबली: द बिगिनिंग (2015) और बाहुबली 2: द कन्क्लूजन (2017) के दोनों हिस्सों को मिलाकर बनाई गई एक संयुक्त कट है. बाहुबली: द एपिक की टीम की ओर से आज एक खास इंटरव्यू रिलीज हुआ, जिसमें प्रभास, राणा दग्गुबाती और निर्देशक एसएस राजामौली ने उन सीन्स के बारे में बात की जो इस नए वर्जन में शामिल नहीं किए गए. राजामौली ने बताया कि तमन्ना भाटिया का गाना पच्चा बोत्तेसीना भी इस रिलीज से हटा दिया गया है.

इंटरव्यू में राजामौली ने कहा, "दोनों हिस्सों को मिलाने और टाइटल्स हटाने के बाद फिल्म की कुल लंबाई लगभग 5 घंटे 27 मिनट थी. लेकिन अब इसे छोटा करके 3 घंटे 43 मिनट का कर दिया गया है. इसमें अवंतिका और शिवुडु की प्रेम कहानी, पच्चा बोत्तेसीना, कन्ना निदुरिंचारा और इर्रुकुपो जैसे गाने और युद्ध के कई दृश्य हटाए गए हैं." उन्होंने बताया कि ये बदलाव इसलिए किए गए क्योंकि वे चाहते थे कि नया वर्जन पूरी तरह कहानी पर केंद्रित हो. पहले कट 4 घंटे 10 मिनट का था, लेकिन सिनेमा और गैर-सिनेमा दर्शकों के फीडबैक के बाद इसे और छोटा किया गया.

राजामौली ने यह भी बताया कि बाहुबली: द एपिक का विचार पांच साल पहले आया था, ताकि दोनों हिस्सों को एक फिल्म के रूप में दिखाया जा सके. उन्होंने लीनियर कहानी और छोटे सीन्स की कोशिश की, लेकिन आखिरकार कुछ हिस्सों को हटाने का फैसला किया. साथ ही, बाहुबली 3 की अटकलों पर उन्होंने खुलासा किया कि उसी पृष्ठभूमि पर आधारित एक एनिमेटेड वर्जन पर काम चल रहा है. एसएस राजामौली की बाहुबली: द एपिक में प्रभास, राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी, राम्या कृष्णन, तमन्ना भाटिया, सत्यराज और नासर जैसे सितारे प्रमुख भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म 31 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.