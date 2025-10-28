विज्ञापन

एक्टिंग के अलावा लग्जरी रेस्टोरेंट चलाते हैं सुनील शेट्टी, हर साल करते हैं मोटी कमाई, एक्टर की इतनी है नेटवर्थ

सुनील शेट्टी बॉलीवुड के चर्चित कलाकारों में से एक हैं. जो कई हिट फिल्में भी दे चुके हैं. सुनील शेट्टी ने बॉलीवुड में 30 साल से ज़्यादा का शानदार सफर तय किया है.

सुनील शेट्टी बॉलीवुड के चर्चित कलाकारों में से एक हैं. जो कई हिट फिल्में भी दे चुके हैं. सुनील शेट्टी ने बॉलीवुड में 30 साल से ज़्यादा का शानदार सफर तय किया है. 1990 और 2000 के दशक के टॉप एक्शन स्टार से लेकर एक बहुमुखी शख्सियत तक, सुनील शेट्टी ने हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है. अभिनय के अलावा वह एक बिजनेसमैन, समाजसेवी और फिटनेस प्रेमी हैं. उनकी मेहनत, अनुशासित जीवनशैली और दमदार डायलॉग डिलीवरी ने उन्हें हर पीढ़ी के फैंस का चहेता बनाया है. 2025 में सुनील शेट्टी की अनुमानित संपत्ति करीब 125 करोड़ रुपये है. उनकी कमाई के कई जरिए हैं, जिसमें फिल्में, ब्रांड एंडोर्समेंट, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट और फिटनेस शामिल हैं. 

30 साल में 150 से ज़्यादा फिल्मों से उन्होंने अभिनय में करीब 300 करोड़ रुपये कमाए, और उनके बिजनेस वेंचर्स ने इसे और बढ़ाया. सुनील शेट्टी बॉलीवुड के पहले सितारों में से थे, जिन्होंने हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में कदम रखा. उन्होंने मुंबई के बांद्रा में H2O रेस्तरां और बार शुरू किया, जो सेलेब्स और आम लोगों में जल्दी ही मशहूर हो गया. बाद में इसे स्केल डाउन कर लिटिल इटली में बदला गया, जो स्वादिष्ट और प्रामाणिक इटैलियन खाना परोसता है.

हाल ही में सुनील शेट्टी हंटर 2 वेब सीरीज में अमेजन एमएक्स प्लेयर पर नजर आए, जिसमें उन्होंने एसीपी विक्रम सिन्हा का किरदार निभाया. इस सीरीज में वह अपनी बेटी को एक सायकोपैथ 'द सेल्समैन' (जैकी श्रॉफ) से बचाने की कोशिश करते हैं. यह शो एक्शन और इमोशन का शानदार मिश्रण है. आगे बढ़ते हुए, सुनील वेलकम टू द जंगल में अक्षय कुमार और परेश रावल के साथ नज़र आएंगे, जो वेलकम फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है. 

