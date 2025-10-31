विज्ञापन

बॉक्स ऑफिस पर जीतकर भी हार गई आयुष्मान खुराना की थामा, 100 करोड़ कमाकर भी नहीं हुई कामयाब?

'थामा' 2025 की उन फिल्मों में से एक बनती जा रही है जो बॉक्स ऑफिस पर कमायबी की जंग जीतकर भी हार गई है. क्योंकि इस फिल्म ने 24 करोड़ रुपये का शानदार ओपनिंग की और वीकेंड में 55.6 करोड़ कमाई.

नई दिल्ली:

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' इन दिनों सुर्खियों में हैं. यह फिल्म दिवाली के मौके पर रिलीज हुआ थी. 'थामा' मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की पांचवीं कड़ी यह फिल्म 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आई और अब भारत में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है. लेकिन 'थामा' 2025 की उन फिल्मों में से एक बनती जा रही है जो बॉक्स ऑफिस पर कमायबी की जंग जीतकर भी हार गई है. क्योंकि इस फिल्म ने 24 करोड़ रुपये का शानदार ओपनिंग की और वीकेंड में 55.6 करोड़ कमाई. लेकिन इसके बावजूद आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की यह फिल्म अपना बजट अभी तक नहीं निकाल पाई है. 

ट्रेड वेबसाइट सैक्निल्क के अनुसार, गुरुवार को 'थामा' ने करीब 3.25 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे कुल घरेलू कलेक्शन 108.25 करोड़ रुपये हो गया. पहले दिन ही फिल्म ने 24 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी. वीकेंड में 55.6 करोड़ और पूरे पहले हफ्ते में 95.6 करोड़ रुपये जमा कर लिए. सोमवार-गुरुवार के बीच फिल्म ने स्थिर प्रदर्शन दिखाया. मंगलवार को 5.75 करोड़, बुधवार को 3.65 करोड़ कमाए. थोड़ी गिरावट के बावजूद 'थामा' ने मैडॉक की पुरानी कई फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. हालांकि 'स्त्री 2' के 597.99 करोड़ के रिकॉर्ड से अभी बहुत दूर है. 'थामा' का बजट 125 करोड़ से ज्यादा है. 

लेकिन देखा जाए तो आने वाला समय 'थामा' के लिए मुश्किल भरा हो सकता है. क्योंकि राजामौली की फिल्म बाहुबली द एपिक सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. जिसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता दिखाई दे रहा है. कहानी में पत्रकार आलोक (आयुष्मान) जंगल में रहस्यमयी तड़का (रश्मिका) से मिलता है. दोनों की मुलाकात उन्हें लोककथाओं से जुड़े खतरनाक वैम्पायर जैवों की दुनिया में ले जाती है. मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की शुरुआत 'स्त्री' (2018) से हुई. इसके बाद 'भेड़िया' (2022), 'मुंज्या' (2024) और 'स्त्री 2' (2024) आईं. अब अगली फिल्म 'भेड़िया 2' बन रही है, जिसमें वरुण धवन, शक्ति शालिनी और अनीत पड्डा मुख्य भूमिकाओं में होंगे.'थामा' की सफलता से साफ है कि दर्शक हॉरर और कॉमेडी का यह मिश्रण पसंद कर रहे हैं. फिल्म अभी भी सिनेमाघरों में चल रही है और आगे और कमाई की उम्मीद है.

Thamma, Thamma Box Office Collection, Thamma Collection, Ayushmann Khurrana, Rashmika Mandanna
