रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी फिक्स, 26 फरवरी इस खास लोकेशन पर निभाई जाएंगी रस्में

लोकप्रिय अभिनेता विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के रिश्ते को लेकर लंबे समय से अफवाहें उड़ रही थीं. बीते दिनों खबरें आईं कि साउथ सिनेमा के इस स्टार कपल ने अक्टूबर में सीक्रेट तौर सगाई कर ली है और अगले साल शादी करने वाले हैं.

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना जल्द बनेंगे दूल्हा-दुल्हा
नई दिल्ली:

लोकप्रिय अभिनेता विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के रिश्ते को लेकर लंबे समय से अफवाहें उड़ रही थीं. बीते दिनों खबरें आईं कि साउथ सिनेमा के इस स्टार कपल ने अक्टूबर में सीक्रेट तौर सगाई कर ली है और अगले साल शादी करने वाले हैं. अब विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना को लेकर बड़ा अपडेट आया है, जो इन दोनों कलाकारों के फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना कर सकता है. विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना अगले साल फरवरी में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, जिसकी तारीख का भी ऐलान हो चुका है.

कब होगी विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी

अंग्रेजी वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार यह कपल 2026 में शादी के बंधन में बंधने की तैयारी कर रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, विजय और रश्मिका की सगाई 3 अक्टूबर 2025 को हैदराबाद में एक निजी समारोह में हुई. इस मौके पर सिर्फ परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त ही मौजूद थे. विजय की टीम ने पहले ही इसकी पुष्टि की थी कि दोनों फरवरी में शादी करेंगे. अब नई जानकारी सामने आई है कि शादी 26 फरवरी 2026 को राजस्थान के उदयपुर में होगी. एक हेरिटेज पैलेस को जगह के रूप में चुना गया है.

दोस्तों के लिए पार्टी को लेकर अपडेट

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना शादी को भी सगाई की तरह छोटा और निजी रखना चाहती है, जिसमें सिर्फ अपनों का साथ हो. अभी यह साफ नहीं है कि हैदराबाद लौटने के बाद वे फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों के लिए कोई पार्टी रखेंगे या नहीं. दोनों कलाकार अपने रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करते, लेकिन हाल के इवेंट्स में उनके इशारे और अंगूठियां सब कुछ बयां कर रही हैं.

विजय और रश्मिका की फिल्में

विजय और रश्मिका की जोड़ी सबसे पहले 2018 की सुपरहिट फिल्म 'गीता गोविंदम' में नजर आई थी. इसके बाद 2019 में 'डियर कॉमरेड' ने भी दर्शकों का दिल जीता. दोनों ने न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड का नेतृत्व किया और कई कार्यक्रमों में साथ दिखे. सगाई की खबर लीक होने के बाद दोनों को अंगूठियां पहने देखा गया है. एक इवेंट में विजय का रश्मिका के प्रति प्यार जाहिर करना भी सुर्खियां बटोर चुका है. रश्मिका ने हाल में कहा कि उनका पार्टनर उन्हें उस दर्द से उबारा जो उसने दिया ही नहीं था.
 

Vijay Deverakonda, Rashmika Mandanna, Vijay Deverakonda And Rashmika Mandanna Marriage, Vijay Deverakonda Wedding, Rashmika Mandanna Wedding
