भारत में OTT पर सबसे ज्यादा देखी गई टॉप 5 फिल्में, बाजी मार ले गई दो घंटे 27 मिनट की ये हॉरर फिल्म

OTT प्लेटफॉर्म्स पर फिल्मों की लोकप्रियता की लिस्ट जारी करने वाली वाली प्रमुख एजेंसी ऑरमैक्स मीडिया ने हाल ही में 22-28 दिसंबर 2025 के हफ्ते के लिए भारत में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट रिलीज की है. इस रिपोर्ट में ना सिर्फ दर्शकों की पसंद का खुलासा हुआ है, बल्कि यह भी संकेत मिलता है कि क्षेत्रीय अब ओटीटी पर हावी हो रहा है. इस हफ्ते की सूची में अमेजन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स की फिल्में छाई हुई हैं. इन फिल्मों में हॉरर से लेकर कॉ़मेडी और मिस्ट्री तक सब शामिल है. लेकिन दो घंटे 27 मिनट की हॉरर फिल्म ने बाजी मारी है. आइए जानते हैं कौन है नंबर वन.

2 घंटे 27 मिनट की हॉरर फिल्म टॉप पर

35 लाख व्यूअर्स के साथ लिस्ट में पहले नंबर पर अमेजन प्राइम वीडियो की फिल्म 'थामा' है. आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की इस फिल्म में हॉरर और कॉमेडी का मजेदार छौंक है. यह आंकड़ा उन अनोखे दर्शकों की संख्या को दर्शाता है, जिन्होंने फिल्म के कम से कम 30 मिनट देखे.

दूसरे नंबर पर भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म

दूसरे नंबर पर नेटफ्लिक्स की 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' है, जिसे 20 लाख व्यूअर्स मिले. इस थ्रिलर फिल्म ने अपनी सस्पेंस से भरपूर कहानी और दमदार अभिनय से दर्शकों को बांधे रखा. फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, चित्रांगदा सिंह और राधिका आप्टे लीड रोल में हैं.

नेटफ्लिक्स का जलवा

तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर नेटफ्लिक्स की तीन फिल्में हावी हैं. आंध्रा किंग तालुका ने 18 लाख व्यूअर्स के साथ तीसरा स्थान हासिल किया, जिसमें साउथ सिनेमा का मसाला और भावनात्मक कहानी दर्शकों को भाई. चौथे स्थान पर कांथा है, जिसे 17 लाख व्यूअर्स मिले. पांचवें स्थान पर रश्मिका मंदाना की एक और फिल्म द गर्लफ्रेंड है, जिसे 15 लाख व्यूअर्स ने देखा. इस फिल्म में रश्मिका मंदाना की एक्टिंग को खूब पसंद किया गया.

OTT पर रीजनल फिल्मों की जबरदस्त डिमांड

ऑरमैक्स मीडिया की इस रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि क्षेत्रीय सिनेमा, विशेष रूप से तेलुगु और कन्नड़ फिल्में, ओटीटी पर बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित कर रही हैं. आंध्रा किंग तालुका और कांथा जैसे टाइटल्स ने साबित किया कि स्थानीय कहानियां अब राष्ट्रीय स्तर पर भी सराही जा रही हैं. इसके अलावा, थ्रिलर और ड्रामा जॉनर की फिल्में इस सप्ताह दर्शकों की पहली पसंद बनीं.