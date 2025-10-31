विज्ञापन

बैड्स ऑफ बॉलीवुड करने के बाद अब बेटे की फिल्म के लिए शाहरुख खान ने रखी दो बड़ी शर्त, क्या पूरी कर पाएंगे आर्यन खान

बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान ने अपने जन्मदिन (2 नवंबर) से पहले फैंस को एक खास तोहफा दिया. उन्होंने एक्स पर एक सरप्राइज 'आस्क मी एनीथिंग' सेशन रखा.

शाहरुख खान ने बेटे आर्यन खान के निर्देशन में काम करने के लिए रखीं दो शर्तें
बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान ने अपने जन्मदिन (2 नवंबर) से पहले फैंस को एक खास तोहफा दिया. उन्होंने एक्स पर एक सरप्राइज 'आस्क मी एनीथिंग' सेशन रखा. इसमें शाहरुख खान ने अपने जन्मदिन और उससे जुड़ी कई बातें शेयर कीं. इस दौरान किंग खान ने फैंस के सवालों के जवाब दिए और बताया कि इस साल उनके बर्थडे सेलिब्रेशन में उनकी कई सुपरहिट फिल्में दोबारा रिलीज होने जा रही हैं. एक फैन ने पूछा कि वह अपने बेटे के निर्देशन में कब काम करेंगे. इसके जवाब में शाहरुख ने दो शर्तें रख दीं.

शाहरुख खान के एक फैन ने उनसे पूछा, "क्या हम आपके बेटे को एक पूरी फिल्म में आपको निर्देशित करते हुए देख सकते हैं? किंग खान ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, "अगर वह मुझे और मेरे नखरे बर्दाश्त कर सके तो ऐसा हो सकता है." एक अन्य प्रशंसक शाहरुख से उनके बेटे आर्यन खान की पहली निर्देशित फिल्म, 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के दूसरे भाग के लिए अनुरोध करता नजर आया. प्रशंसक ने लिखा, "सर, आर्यन से कहिए कि हमें बैड्स ऑफ बॉलीवुड का दूसरा भाग चाहिए."

इस पर शाहरुख ने जवाब दिया, "अपने बच्चों को यह बताना बहुत मुश्किल है कि उन्हें क्या करना है, लेकिन मुझे यकीन है कि वह इस पर काम कर रहे होंगे." इसके साथ ही शाहरुख खान ने अपने बच्चों के साथ काम करने के अनुभव के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा कि वह सेट पर उनकी दूसरे साथियों की तरह ही रिस्पेक्ट करते हैं और घर पर उनकी कड़ी मेहनत का फल उन्हें मिले, यह दुआ करते हैं.

इस दौरान एक फैन ने कहा कि वह शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को फिर से साथ देखने के लिए उत्साहित हैं. इस पर शाहरुख ने कमेंट करते हुए लिखा कि वह भी इसका इंतजार कर रहे हैं. आर्यन खान की बतौर निर्देशक पहली फिल्म, 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड,' 18 सितंबर को ओटीटी पर प्रसारित हुई और इंटरनेट पर धूम मचा दी. इस वेब सीरीज ने प्रशंसकों के दिलों में अपनी जगह बना ली और आर्यन को अपने शो के लिए इंडस्ट्री के लोगों और दर्शकों, दोनों से खूब सराहना मिली. इस सीरीज में बॉबी देओल, लक्ष्य, सहर बांबा, मनोज बावा, मोना सिंह, मनीष चौधरी, राघव जुयाल और गौतमी कपूर जैसे सितारे हैं. इसमें सलमान खान, करण जौहर और रणवीर सिंह का कैमियो भी है.
 

