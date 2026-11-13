आशा भोसले की मौत के 7 महीने बाद पोती जनाई भोंसले को आई दादी की याद, बोलीं-, 'मेरी फरिश्ता, कितनी बातें अनकही रह गई' 

मशहूर गायिका आशा भोंसले की पोती जनाई भोसले ने अपनी दिवंगत दादी के साथ एक पुरानी भावुक तस्वीर साझा की है. उन्होंने अपनी दादी के गुजर जाने के बाद गहरे दुख के बारे में बात की. तस्वीर में, छोटी जनाई ने नेवी ब्लू रंग की ड्रेस पहनी हुई है, जबकि आशा भोंसले ने उन्हें प्यार से गले लगा रखा है और वे उन्हें स्नेह भरी नजरों से देख रही हैं. अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बचपन की इस याद को शेयर करते हुए, जनाई ने उन बातों का जिक्र किया जो वह अपनी दादी से कहना चाहती थीं. उन्होंने लिखा, "ऐसी बहुत सी बातें हैं जो काश मैं आपसे कह पाती. कितनी ही बातचीत अधूरी रह गई, कितने ही शब्द अनकहे रह गए."

"कुछ लोग शायद यह नहीं समझ पाते कि मैं किस दौर से गुजर रही हूं, क्योंकि उनकी जिंदगी में कभी आप जैसी कोई नहीं रही. कोई ऐसा, जो मुश्किल समय में उन्हें कसकर थाम ले, उनकी खुशियों में शामिल हो और उनसे बेइंतहा प्यार करे." जनाई ने आगे लिखा, "मेरी फरिश्ता, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको गौरवान्वित कर रही हूंगी, लेकिन आपकी कमी मुझे जिंदगी के हर पल में खलती है." उन्होंने इस भावुक संदेश का अंत इन शब्दों के साथ किया, "जल्द ही सपनों में फिर मिलेंगे..."

बता दें कि ज़नाई, आशा भोसले के बेहद करीब थीं. गायिका के निधन के बाद जनाई के सोशल मीडिया पोस्ट्स से उनके बीच के गहरे रिश्ते का पता चलता है. आशा भोंसले का निधन 12 अप्रैल, 2026 को 92 वर्ष की आयु में हुआ. उन्हें मल्टी-ऑर्गन फेलियर (कई अंगों के काम करना बंद कर देने) की समस्या थी. इससे पहले, उन्हें सीने में संक्रमण और अत्यधिक थकान के कारण मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इस दिग्गज गायिका का मुंबई में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें फिल्म जगत की कई हस्तियों और अन्य जानी-मानी शख्सियतों ने उन्हें अंतिम विदाई दी. अंतिम संस्कार के दौरान जनाई काफी भावुक नजर आईं. अपनी दादी को आखिरी विदाई देते समय वे फूट-फूट कर रो पड़ीं.

