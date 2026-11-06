दीवाली पर बॉलीवुड का वो अनसुना गाना, जिसे आशा भोसले ने दी थी आवाज, 49 साल पहले साईं बाबा की फिल्म में था गूंजा

देशभर में दीवाली की तैयारियां और जश्न पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. घरों से लेकर बाजारों तक हर तरफ रोशनी और खुशियों का माहौल है. इस त्योहार का रंग बॉलीवुड की फिल्मों और गानों में भी खूब देखने को मिलता है. हिंदी सिनेमा में दीवाली के मौके पर कई गाने बनाए गए हैं, जो आज भी त्योहार की रौनक बढ़ा देते हैं. हालांकि, कुछ ऐसे गीत भी हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. ऐसा ही एक खास गाना साल 1977 में आई एक फिल्म में सुनने को मिला था. इसे दिग्गज गायिका आशा भोसले ने अपनी आवाज दी थी. दिलचस्प बात यह है कि यह गीत आज भी दीवाली के साथ-साथ भक्ति संगीत के आयोजनों में सुनाई देता है.

दीवाली पर आशा भोसले ने गाया था यह खास गाना

दीवाली के लिए बॉलीवुड में कई यादगार गीत तैयार किए गए हैं, लेकिन कुछ गाने समय के साथ लोगों की यादों से दूर हो जाते हैं. ऐसा ही एक गीत फिल्म ‘शिरडी के साईं बाबा' का है, जिसका नाम ‘दीपावली मनाई सुहानी' है. साल 1977 में रिलीज हुई इस फिल्म में दीवाली के त्योहार को खास अंदाज में दिखाया गया था.

इस गाने को आशा भोसले ने अपनी सुरीली आवाज दी थी. इसके बोल मनोज कुमार ने लिखे थे, जबकि संगीत तैयार करने की जिम्मेदारी पांडुरंग दीक्षित ने संभाली थी. फिल्म भले ही साईं बाबा की जिंदगी और उनकी महिमा पर आधारित थी, लेकिन इसमें शामिल यह त्योहार विशेष गीत दर्शकों के लिए एक अलग अनुभव लेकर आया. आज भी दीवाली के दौरान और साईं बाबा से जुड़े भजन-कीर्तन में इस गाने को सुना जा सकता है.

सुधीर दल्वी बने थे साईं बाबा

‘शिरडी के साईं बाबा' में सुधीर दल्वी ने मुख्य भूमिका निभाई थी. साईं बाबा के रूप में उनके अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया और इस किरदार ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई. फिल्म में मनोज कुमार भी नजर आए थे. उनके अलावा राजेंद्र कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी और प्रेमनाथ जैसे कई जाने-माने कलाकारों ने भी अहम भूमिकाएं निभाई थीं.

फिल्म का निर्देशन अशोक वी. भूषण ने किया था, जबकि मनोज कुमार इसके निर्माता थे. कम बजट में तैयार हुई इस फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिला. बॉक्स ऑफिस पर भी इसने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया और साल 1977 की सफल फिल्मों में अपनी जगह बनाई.

बॉक्स ऑफिस पर मिली बड़ी सफलता

इस फिल्म की सफलता की सबसे बड़ी वजह इसकी कहानी और लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ाव माना जाता है. फिल्म के जरिए शिरडी के साईं बाबा की महिमा देश के कोने-कोने तक पहुंची. खास तौर पर सुधीर दल्वी के अभिनय ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी.

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रिलीज के कई दशक बाद भी ‘शिरडी के साईं बाबा' को देखने और इसके गाने सुनने वालों की कमी नहीं है. फिल्म का ‘दीपावली मनाई सुहानी' गीत भी इसी विरासत का हिस्सा है. आज जब दीवाली पर नए गानों के साथ पुराने गीतों की भी तलाश होती है, तब आशा भोसले की आवाज में सजा यह गाना त्योहार की खुशियों और भक्ति का खूबसूरत मेल याद दिलाता है.

