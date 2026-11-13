रामायण ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, 8 दिनों में बनाए 20 बड़े रिकॉर्ड

फिल्म रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड ने बॉक्स ऑफिस पर पहले हफ्ते शानदार प्रदर्शन किया और कई नए रिकॉर्ड अपने नाम किए. फिल्म ने टिकटों की बिक्री, IMAX में कमाई और हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में नए रिकॉर्ड बनाए. रिलीज के पहले सात दिनों में फिल्म ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. इसमें हिंदी फिल्मों के लिए अब तक की सबसे बड़ी सोमवार की कमाई के साथ मंगलवार और बुधवार के कलेक्शन का रिकॉर्ड भी शामिल है.

रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर इस फिल्म ने आठवें दिन दुनियाभर में 1,000 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा भी पार कर लिया. ऐसा करने वाली यह तीसरी सबसे तेज इंडियन फिल्म बन गई है. आइए जानते हैं फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में कौन-कौन से रिकॉर्ड बनाए.

BookMyShow पर एक दिन में सबसे ज्यादा टिकट बिके

रामायण ने BookMyShow पर एक दिन में सबसे ज्यादा टिकट बेचने वाली बॉलीवुड फिल्म का रिकॉर्ड बनाया. फिल्म के एक दिन में 16.60 लाख टिकट बिके. इसके साथ ही फिल्म ने पहले सोमवार को भी प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा टिकट बिक्री का रिकॉर्ड बनाया. इस दिन भी 16.60 लाख टिकटों की बिक्री हुई.

BookMyShow पर एक घंटे में सबसे ज्यादा टिकट बिक्री

फिल्म ने BookMyShow पर एक घंटे में सबसे ज्यादा टिकट बिकने का रिकॉर्ड भी बनाया. इस दौरान एक घंटे में 1.40 लाख से ज्यादा टिकट बेचे गए. इससे पता चलता है कि रिलीज के पहले हफ्ते में फिल्म को देखने के लिए दर्शकों में कितनी दिलचस्पी थी.

लगातार चार दिन 10 लाख से ज्यादा टिकट बिके

रामायण ऐसी छठी भारतीय फिल्म बन गई, जिसके BookMyShow पर लगातार चार दिनों तक 10 लाख से ज्यादा टिकट बिके. फिल्म ने पहले दिन के बाद भी सिनेमाघरों में दर्शक अच्छी संख्या में मौजूद रहे.

हिंदी फिल्मों में तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड टिकट बिक्री

फिल्म के ओपनिंग वीकेंड में एडवांस बुकिंग समेत कुल 54.76 लाख टिकट बिके. इसके साथ ही यह हिंदी फिल्मों में ओपनिंग वीकेंड पर सबसे ज्यादा टिकट बेचने वाली तीसरी फिल्म बन गई.

किसी भारतीय फिल्म की सबसे बड़ी वर्ल्डवाइड IMAX ओपनिंग

रामायण ने दुनियाभर में किसी भारतीय फिल्म की सबसे बड़ी IMAX ओपनिंग का रिकॉर्ड बनाया. फिल्म ने इस फॉर्मेट में करीब 6 मिलियन डॉलर यानी लगभग 56.25 करोड़ रुपये की कमाई की.

भारत में भी IMAX ओपनिंग का रिकॉर्ड

फिल्म ने भारत में किसी भारतीय फिल्म की सबसे बड़ी IMAX ओपनिंग का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया. इस फॉर्मेट में फिल्म की कमाई करीब 2 मिलियन डॉलर यानी लगभग 18.75 करोड़ रुपये रही.

एक दिन में 100 करोड़ रुपये कमाने वाली दूसरी बॉलीवुड फिल्म

रामायण रिलीज के पांचवें दिन भारत में एक दिन में 100 करोड़ रुपये नेट कमाने वाली दूसरी बॉलीवुड फिल्म बन गई. इससे पहले यह रिकॉर्ड सिर्फ धुरंधर 2: द रिवेंज के नाम था.

पांच दिन में 300 करोड़ कमाने वाली सबसे तेज हिंदी फिल्मों में शामिल

फिल्म ने महज पांच दिनों में भारत में 300 करोड़ रुपये नेट का आंकड़ा पार कर लिया. इस मामले में इसने जवान की बराबरी की और एनिमल और पठान जैसी फिल्मों से आगे निकल गई.

हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी मंडे कमाई

फिल्म ने रिलीज के पांचवें दिन यानी सोमवार को भारत में 95 करोड़ रुपये नेट की कमाई की. इसके साथ ही इसने किसी हिंदी फिल्म के लिए सबसे ज्यादा सोमवार की कमाई का रिकॉर्ड बना दिया. इससे पहले यह रिकॉर्ड करीब 60 करोड़ रुपये का था.

हिंदी फिल्मों में सबसे बड़ी मंगलवार की कमाई

मंगलवार को फिल्म ने 78.21 करोड़ रुपये नेट कमाए. यह फिल्म का छठा दिन था. इसके साथ ही इसने हिंदी फिल्म के लिए सबसे ज्यादा मंगलवार की कमाई का रिकॉर्ड बनाया. इससे पहले यह रिकॉर्ड गदर 2 के नाम था, जिसने करीब 55 करोड़ रुपये कमाए थे.

बुधवार की कमाई में भी बनाया नया रिकॉर्ड

फिल्म ने सातवें दिन यानी बुधवार को 61.10 करोड़ रुपये नेट की कमाई की। इसके साथ ही यह हिंदी फिल्मों में सबसे ज्यादा बुधवार की कमाई करने वाली फिल्म बन गई. इसने पठान के करीब 55 करोड़ रुपये के पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.

लगातार तीन दिनों तक बनाए वीकडे कलेक्शन के रिकॉर्ड

रामायण की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक यह रही कि फिल्म ने लगातार तीन दिनों तक हिंदी बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाए.

सोमवार: 95 करोड़ रुपये

मंगलवार: 78.21 करोड़ रुपये

बुधवार: 61.10 करोड़ रुपये

इससे पहले किसी हिंदी फिल्म ने लगातार तीन वर्किंग डेज में इस तरह के रिकॉर्ड नहीं बनाए थे.

रामायण का पहले हफ्ते का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने पहले सात दिनों में अपने हिंदी वर्जन से कुल 409.56 करोड़ रुपये नेट की कमाई की. वहीं, सभी भाषाओं को मिलाकर आठवें दिन सुबह तक फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन करीब 935 करोड़ रुपये पहुंच गया था.

इसके बाद आठवें दिन फिल्म ने दुनियाभर में 1,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया। ऐसा करने वाली यह तीसरी सबसे तेज भारतीय फिल्म बनी. इससे पहले पुष्पा 2: द रूल और धुरंधर 2: द रिवेंज ने यह उपलब्धि हासिल की थी.

रणबीर कपूर के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग

रामायण रणबीर कपूर के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है। इसने उनकी फिल्म एनिमल को पीछे छोड़ दिया है. संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बनी एनिमल ने 2023 में पहले दिन भारत में 63.80 करोड़ रुपये नेट की कमाई की थी.

वहीं, रामायण ने पहले दिन करीब 64.85 करोड़ रुपये नेट कमाए. इसके साथ ही रणबीर को अपने करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग मिल गई.

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साई पल्लवी को मिली करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग

इस फिल्म ने साई पल्लवी को भी उनके करियर की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस ओपनिंग दी है. इससे पहले उनकी फिल्म अमरन के नाम यह रिकॉर्ड था. फिल्म ने पहले दिन करीब 21.40 करोड़ रुपये की कमाई की थी. लेकिन रामायण ने इस आंकड़े को काफी पीछे छोड़ दिया. फिल्म में साई पल्लवी माता सीता, रणबीर कपूर भगवान राम और यश रावण के किरदार में नजर आ रहे हैं.

नितेश तिवारी की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बनी रामायण

निर्देशक नितेश तिवारी के करियर की भी यह सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है. इससे पहले उनकी 2016 में आई फिल्म दंगल ने पहले दिन भारत में 29.78 करोड़ रुपये नेट कमाए थे. आमिर खान स्टारर इस फिल्म के मुकाबले रामायण ने पहले दिन 64.85 करोड़ रुपये नेट की कमाई की. इस तरह फिल्म ने नितेश तिवारी की पिछली ओपनिंग का आंकड़ा दोगुने से भी ज्यादा कर दिया.

2026 की दूसरी सबसे बड़ी हिंदी ओपनिंग, दृश्यम 3 को छोड़ा पीछे

रामायण साल 2026 की सबसे बड़ी हिंदी ओपनिंग करने वाली फिल्मों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है. फिल्म ने अजय देवगन की दृश्यम 3: द कन्क्लूजन को पीछे छोड़ दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दृश्यम 3 ने पहले दिन करीब 62 करोड़ रुपये की कमाई की थी. इस लिस्ट में पहले नंबर पर रणवीर सिंह की धुरंधर: द रिवेंज है, जिसने सभी भाषाओं में पहले दिन 102.55 करोड़ रुपये कमाए थे.

प्री-दिवाली पर हिंदी फिल्मों की बड़ी ओपनिंग

रामायण ने दिवाली से पहले रिलीज होने वाली हिंदी फिल्मों में भी शानदार ओपनिंग की. शुरुआती ट्रेड अनुमानों के मुताबिक, फिल्म के हिंदी वर्जन ने पहले दिन करीब 72 करोड़ रुपये ग्रॉस कमाए. इसने आमिर खान और अमिताभ बच्चन की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदोस्तान का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया. इस फिल्म ने 2018 में पहले दिन 50.75 करोड़ रुपये नेट कमाए थे.

हिंदी सिनेमा की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग डे फिल्म

रामायण ने हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्मों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर अपनी जगह बनाई है. फिल्म के हिंदी वर्जन की पहले दिन की ग्रॉस कमाई करीब 72 करोड़ रुपये बताई गई.

इस लिस्ट में धुरंधर: द रिवेंज और शाहरुख खान की जवान इससे आगे हैं. जवान ने हिंदी में पहले दिन करीब 75 करोड़ रुपये नेट कमाए थे. फिल्म के अलग-अलग भाषाओं में रिलीज होने से भी इसकी कमाई को फायदा मिला. Sacnilk के मुताबिक, फिल्म के हिंदी वर्जन ने 47.50 करोड़ रुपये नेट कमाए. वहीं, कन्नड़ में 7.25 करोड़, तेलुगु में 6 करोड़, तमिल में 2.60 करोड़ और मलयालम में 1.50 करोड़ रुपये की कमाई हुई.

यश के करियर की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग

फिल्म में रावण का किरदार निभाने वाले यश के खाते में भी एक बड़ा रिकॉर्ड जुड़ गया है. रामायण यश के करियर की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है. इससे पहले यश की KGF: चैप्टर 2 और टॉक्सिक जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग की थी.

दुनियाभर में 1,000 करोड़ कमाने वाली तीसरी भारतीय फिल्म

रामायण ने रिलीज के आठवें दिन दुनियाभर में 1,000 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया. आठवें दिन फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 1,033.55 करोड़ रुपये पहुंच गया. इसके साथ ही यह दुनिया भर में 1,000 करोड़ कमाने वाली तीसरी सबसे तेज भारतीय फिल्म बन गई. इस मामले में यह पुष्पा 2 और धुरंधर 2 से पीछे है.

500 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली दूसरी सबसे तेज हिंदी फिल्म

रामायण: पार्ट 1 ने सिनेमाघरों में रिलीज के पहले हफ्ते में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की. 5 नवंबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने महज सात दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये नेट की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया. इसके साथ ही यह भारत में सबसे तेजी से 500 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल होने वाली दूसरी हिंदी फिल्म बन गई. इस लिस्ट में पहले नंबर पर धुरंधर 2: द रिवेंज है.