जज था ये एक्टर और वाइफ थी कंटेस्टेंट, दिल की बात निकलवाने के लिए पिलाई ड्रिंक, शादी की 25वीं सालगिरह पर रजिस्टर की मैरिज

पर्दे पर मजाकिया दिखने वाले अरशद वारसी असल जिंदगी में अपनी लव लाइफ को लेकर बेहद संजीदा है. शादी के इतने साल बाद भी अरशद अपनी पत्नी मारिया गोरेटी से बहुत प्यार करते हैं और उनकी बहुत इज्जत करते हैं. अरशद इंडस्ट्री के उन कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने अपने धर्म से अलग धर्म की लड़की से शादी की और बखूबी निभाई भी. ये बात तो आप सभी जानते हैं कि अरशद मुस्लिम हैं और मारिया ईसाई हैं, लेकिन दोनों का कपल बेहद क्यूट है. चलिए वैलेंटाइंस वीक के इस मौके पर हम आपको अरशद और मारिया की क्यूट सी लव स्टोरी बताते हैं कि कैसे एक जज, एक कंटेस्टेंट पर अपना दिल दे बैठे थे और फिर बात शादी तक पहुंच गई.

डांस कॉम्पिटिशन जज करने गए थे अरशद

ये बात उन दिनों की है जब अरशद डांस कोरियोग्राफी किया करते थे. मारिया और अरशद की मुलाकात 1991 में एक कॉलेज डांस कॉम्पिटीशन में हुई. वहां अरशद बतौर जज पहुंचे थे और मारिया कंटेस्टेंट थीं. राज शमानी को दिए एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया था कि उनके एक दोस्त ने उनसे कहा था, कि कॉलेज में एक लड़की है जो कॉम्पिटिशन में भी हिस्सा ले रही है उसकी स्माइल बहुत क्यूट है. कॉम्पटीशन की दौरान एक्टर की नजर मारिया पर पड़ गई और उन्होंने मारिया को उनका थिएटर ग्रुप ज्वाइन करने का ऑफर दिया लेकिन मारिया ने मना कर दिया.

बीयर पीकर मारिया ने जाहिर किए जज्बात

इंटरव्यू में अरशद ने बताया कि ‘एक बार वो हमारा प्ले देखने आई और उसे हमारा प्ले अच्छा लगा, फिर वो हमारे ग्रुप में शामिल हो गई. मारिया ने मुझसे कभी कहा नहीं, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चलता था कि वो मुझसे प्यार करती है. जब मैंने उससे पूछा तो उसने मेरे मुंह पर साफ इनकार कर दिया. फिर हम एक शो के सिलसिले में दुबई गई वहां मैंने एक अच्छी कैथोलिक ड्रिंक बनाई और आधी बोतल पीकर ही मारिया ने सब जाहिर कर दिया. फिर हमने साथ वक्त बिताना शुरू किया और 14 फरवरी 1999 क्रिश्चियन रीति-रिवाज और इस्लाम के हिसाब से निकाह कर के शादी कर ली.' आपको बता दें कि अरशद और मारिया के दो बच्चे हैं बेटा जीक (2005) और बेटी जेने जो (2007).

25 साल बाद रिश्ते को दिया ऑफिशियल टच

वैलेंटाइन वीक में अरशद और मारिया की कहानी को एक नया ट्विस्ट भी मिला. करीब 25 साल तक साथ निभाने के बाद कपल ने अपनी शादी को ऑफिशियल तौर पर रजिस्टर कराया. सिल्वर एनिवर्सरी से पहले लिया गया फैसला बताता है कि उनके रिश्ते में आज भी वही कमिटमेंट और अपनापन बरकरार है.

