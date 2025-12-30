विज्ञापन

कभी अरशद वारसी ने प्रभास को बताया था जोकर, लेकिन ये क्या अब असली में जोकर बन गए बाहुबली

प्रभास की फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है. प्रभास की फिल्म द राजा साब 9 जनवरी को रिलीज होने वाली है. फिल्म में उनका एक किरदार खूब वायरल हो रहा है.

कभी अरशद वारसी ने प्रभास को बताया था जोकर
नई दिल्ली:

आजकल पैन इंडिया फिल्मों का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है और इस दौर में प्रभास का नाम सबसे आगे लिया जाता है. प्रभास अपनी बड़ी बजट और दमदार फिल्मों से हर बार दर्शकों का ध्यान खींच लेते हैं. पिछली बार वो फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' में नजर आए थे, जिसे लेकर काफी चर्चा हुई थी. अब फैंस को उनकी अगली फिल्म द राजा साब का बेसब्री से इंतजार है, जो 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. हाल ही में रिलीज हुआ फिल्म का ट्रेलर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इसकी वजह बना है प्रभास का जोकर लुक.

ट्रेलर से बढ़ा हॉरर-कॉमेडी का बज

'द राजा साब' एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, जिसमें डर और हंसी दोनों का तड़का लगाया गया है. ट्रेलर में प्रभास बिल्कुल अलग अवतार में दिखाई दे रहे हैं. उनका जोकर जैसा अंदाज दर्शकों को चौंका रहा है. यही वजह है कि ट्रेलर रिलीज होते ही फिल्म को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. फैंस इस नए एक्सपेरिमेंट को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.

अरशद वारसी का पुराना कमेंट फिर चर्चा में

फिल्म कल्कि 2898 एडी देखने के बाद एक्टर अरशद वारसी ने एक इंटरव्यू में प्रभास के किरदार को लेकर कमेंट किया था. उन्होंने कहा था कि प्रभास उन्हें उस फिल्म में जोकर जैसे लगे थे और ये देखकर उन्हें दुख हुआ. उस वक्त ये बयान काफी वायरल हुआ था. अब जैसे ही द राजा साब का ट्रेलर सामने आया, सोशल मीडिया पर अरशद वारसी का वही बयान एक बार फिर छा गया है.

प्रभास बने जोकर

सोशल मीडिया पर अरशद के जोकर वाले कमेंट के साथ प्रभास के द राजा साब के जोकर लुक की वीडियो वायरल हो रही है. वो एकदम कनिंग अंदाज में नजर आ रहे हैं. ये वीडियो देखने के बाद फैंस ने लिखा- मेकर्स अरशद वारसी के फैन हैं. वहीं दूसरे ने लिखा- प्रभास को इसे गंभीरता से क्यों लेना चाहिए? ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

बॉक्स ऑफिस पर होगी बड़ी टक्कर

द राजा साब की रिलीज के दिन बॉक्स ऑफिस पर बड़ा क्लैश देखने को मिलेगा. इसी दिन थलापति विजय की फिल्म जन नायकन भी रिलीज होने वाली है, जिसे उनकी आखिरी फिल्म बताया जा रहा है. ऐसे में 9 जनवरी को सिनेमाघरों में डबल धमाल तय माना जा रहा है. प्रभास की फिल्म में उनके साथ मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार और निधि अग्रवाल अहम किरदार में नजर आएंगी.

