आथिया शेट्टी, क्रिकेटर केएल राहुल और एक्टर अरशद वारसी के नाम पर ठगी, तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

मुंबई पुलिस ने ऐसे तीन शातिर ठगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जो बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और क्रिकेट जगत के बड़े नामों का इस्तेमाल करके कंपनी को चूना लगाते थे.

नई दिल्ली:

मुंबई पुलिस ने ऐसे तीन शातिर ठगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जो बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और क्रिकेट जगत के बड़े नामों का इस्तेमाल करके कंपनी को चूना लगाते थे. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए तीन लोगों के खिलाफ बीएनएस की कई धाराओं में केस दर्ज किया है और मामले की जांच में जुटी है. मुंबई पुलिस के मुताबिक, बॉलीवुड एक्ट्रेस अथिया शेट्टी, क्रिकेटर केएल राहुल और एक्टर अरशद वारसी का नाम लेकर एक नामी कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों ने अपनी ही कंपनी को 1.41 करोड़ रुपए का चूना लगाया है.

जांच में सामने आया है कि तीन कर्मचारी मिलकर बड़े सितारों के नाम और फर्जी हस्ताक्षर का इस्तेमाल कर रहे थे. मामले में मुंबई की अंबोली पुलिस ने तीन कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. तीनों की पहचान ऋषभ सुरेका, यश नागरकोटी और आशय शास्त्री के तौर पर हुई है. पुलिस ने मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी में आरोपी ऋषभ सुरेका काफी लंबे समय से काम कर रहा था और कंपनी में बतौर सीनियर मैनेजर के पोस्ट पर था.

आरोपी ऋषभ ब्रांडिंग और सेलिब्रिटी प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी संभालता था और पुराने होने की वजह से कंपनी को आरोपी पर बहुत भरोसा था. इसी भरोसे का फायदा उठाते हुए आरोपी ऋषभ ने ठगी का जाल बिछाया. आरोपी ऋषभ ने कंपनी से पैसे ठगने के लिए फर्जी इनवॉइस, नकली हस्ताक्षर और जाली ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया. वह क्रिकेटर केएल राहुल और एक्टर अरशद वारसी के नाम से नकली मेल और फर्जी प्रोजेक्ट्स कंपनी को दिखाता था और मनमानी रकम वसूलता था.

इतना ही नहीं, आरोपी ने अथिया शेट्टी के जाली सिग्नेचर भी किए और कंपनी से लाखों की ठगी की. हालांकि, प्रोडक्शन हाउस की मदद से इस पूरे घोटाले का भंडाफोड़ हो पाया. बताया जा रहा है कि कंपनी से 1.41 करोड़ रुपए तक की ठगी हुई है.

इस पूरे फर्जीवाड़े में आरोपी ऋषभ के साथ यश नागरकोटी और आशय शास्त्री का नाम भी सामने आया, जो कंपनी से पैसे निकलवाने में उसकी मदद कर रहे थे और बराबर की हिस्सेदारी भी थी. फिलहाल, मामले में शिकायत दर्ज हुई है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है.

