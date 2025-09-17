बेटी के साथ जॉली एलएलबी 3 के प्रीमियर पर पहुंचे अरशद वारसी, खूबसूरती देख फैंस रह गए हैरान, बोले- इनका डेब्यू कब है?

Arshad Warsi Daughter Video: बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकारों में शुमार अरशद वारसी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म जॉली एलएलबी 3 (Jolly LLB 3 Premiere) को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म की रिलीज से पहले इसका ग्रैंड प्रीमियर रखा गया, जहां सितारों का जमावड़ा देखने को मिला. रेड कार्पेट पर तमाम फिल्मी हस्तियों की मौजूदगी रही, लेकिन सबकी नज़रें तब ठहर गईं जब अरशद वारसी (Arshad Warsi Daughter) अपनी बेटी जेन जोए वारसी के साथ पहुंचे. सोशल मीडिया पर प्रीमियर का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद फैंस ने अपने रिएक्शन देने शुरू कर दिए हैं.

प्रीमियर पर छा गए अरशद और उनकी लाडली

प्रीमियर नाइट पर अरशद वारसी बेहद स्टाइलिश अंदाज में दिखाई दिए. वहीं उनकी बेटी जेन ने भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैमरों का सामना किया. पैपराजी के कैमरों के सामने दोनों ने मुस्कुराते हुए पोज दिए. सोशल मीडिया पर जैसे ही यह वीडियो आया, लोग उनकी बेटी की तारीफ करते नहीं थक रहे.

सोशल मीडिया पर फैंस की प्रतिक्रियाएं

फैंस (Fans Reaction on Arshad Warsi Daughter) ने वीडियो पर जमकर कॉमेंट्स किए. किसी ने लिखा- "बिलकुल अपनी मां पर गई है". एक यूजर ने मजाक में कहा- "ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये बाप-बेटी हैं, लग रहा जैसे भाई-बहन हों". वहीं कुछ लोगों ने उनकी स्टाइल की भी तारीफ की और लिखा- "माशाअल्लाह, किसी की नजर न लगे".

19 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म

जॉली एलएलबी 3 (Jolly LLB 3 Release Date) इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है. फिल्म का निर्देशन सुभाष कपूर ने किया है. यह फिल्म 19 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म में एक बार फिर से अक्षय कुमार और अरशद वारसी आमने-सामने नजर आएंगे. साथ ही, दर्शकों के चहेते सौरभ शुक्ला एक बार फिर जज त्रिपाठी की भूमिका निभाते दिखेंगे.गौरतलब है कि फिल्म की स्टारकास्ट काफी मजबूत है. इसमें अक्षय कुमार और अरशद वारसी (Akshay Kumar And Arshad Warsi) के अलावा हुमा कुरैशी, अमृता राव और गजराज राव भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे. दर्शकों को कोर्ट रूम ड्रामा और कॉमेडी का शानदार मेल देखने को मिलेगा.

अरशद की पर्सनल लाइफ

पर्सनल लाइफ की बात करें तो अरशद वारसी (Arshad Warsi Personal Life) की शादी फरवरी 1999 में पूर्व एमटीवी वीजे और होस्ट मारिया गोरेट्टी से हुई थी. दोनों के दो बच्चे हैं- बेटा जेके वारसी (जन्म 2004) और बेटी जेन जोए वारसी (जन्म 2007). अब जेन 18 साल की हो चुकी हैं और अपने पापा के साथ अक्सर इवेंट्स में देखी जाती हैं. कुल मिलाकर, जॉली एलएलबी 3 का प्रीमियर सिर्फ फिल्म को लेकर ही नहीं, बल्कि अरशद और उनकी बेटी की प्यारी बॉन्डिंग के कारण भी सुर्खियों में रहा.

