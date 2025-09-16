जॉली LLB 3 का बॉक्स ऑफिस सफर शुरू, अक्षय ने लिए 70 करोड़, फिल्म ने एडवांस बुकिंग में कमाए 2 करोड़

बॉलीवुड फिल्मों के शौकीन दर्शकों को इन दिनों अगर सबसे ज्यादा किसी फिल्म के रिलीज होने का इंतजार है तो वह है 'जॉली एलएलबी 3 (Jolly LLB 3)'. अरशद वारसी और अक्षय कुमार की जोड़ी को एक साथ स्क्रीन पर देखना फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है. ये दोनों ही एक्टर जॉली एलएलबी और जॉली एलएलबी 2 फिल्म में दर्शकों का खूब मनोरंजन कर चुके हैं. फिल्म सीरीज के तीसरे पार्ट में दोनों 'जॉली' बनकर आमने-सामने कोर्ट में भिड़ते नजर आएंगे. (Jolly LLB Advance Booking)

19 सितंबर को हो रही रिलीज 'जॉली LLB 3'

'जॉली एलएलबी 3' का ट्रेलर आने के बाद से सोशल मीडिया यूजर्स में फिल्म का क्रेज साफ देखा जा रहा है. लोगों में इस फिल्म को लेकर कितना उत्साह है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रिलीज से पहले ही फिल्म ने एडवांस बुकिंग के तौर पर करोड़ों रुपए जुटा लिए हैं. फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है. रिलीज से पहले ही जमकर टिकट बुकिंग हो रही है.

एडवांस बुकिंग में कमाए करोड़ों

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने अब तक भारत में एडवांस बुकिंग के जरिए 62.58 लाख रुपए की कमाई कर ली है. अगर ब्लॉक सीट्स को भी जोड़ लें तो यह आंकड़ा 1.99 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है. अब तक फिल्म के 19,723 टिकट बिक चुके हैं और कुल 3497 शोज बुक हो चुके हैं. 'जॉली एलएलबी' साल 2013 में रिलीज हुई थी. इसमें अरशद वारसी, बमन ईरानी, अमृता राव और सौरभ शुक्ला थे. इसका दूसरा पार्ट 2017 में रिलीज हुआ और इसमें अक्षय कुमार दिखाई दिए. इनके अलावा फिल्म में हुमा कुरैशी, अन्नू कपूर और कुमुद मिश्रा जैसे सितारे भी नजर आए थे.

पहले से मजेदार होगी कहानी

अब इसका तीसरा पार्ट 19 सितंबर को रिलीज होने जा रहा है. 'जॉली एलएलबी 3' में अमृता राव, हुमा कुरैशी और अन्नू कपूर अहम किरदार में होंगे. इसकी कहानी पहले से ज्यादा मजेदार होगी, क्योंकि इस बार फिल्म में अक्षय कुमार और अरशद वारसी दोनों ही अपने-अपने 'जॉली' अवतार में दिखाई देंगे. फिल्म की कहानी को सुभाष कपूर ने लिखा है और डायरेक्ट भी किया है. वहीं, प्रोड्यूसर आलोक जैन और अजित अंधारे हैं.