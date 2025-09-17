Jolly LLB 3 Advance Booking: पहले दिन इतने करोड़ कमा सकती है जॉली एलएलबी 3, बिके 11 हजार टिकट

Jolly LLB 3 Advance Booking: जॉली एलएलबी-3 इस साल की सबसे बड़ी रिलीज में से एक है. सुभाष कपूर के डायरेक्शन में यह कोर्टरूम कॉमेडी ड्रामा इस वीकेंड बड़े पर्दे पर आ रही है. जॉली एलएलबी 3 की एडवांस बुकिंग रिलीज से चार दिन पहले सोमवार, 15 सितंबर को शुरू हो गई थी. स्टार स्टूडियोज के बैनर तले आ रही जॉली एलएलबी 3 ने 16 सितंबर, रात 11 बजे तक, टॉप-3 नेशनल सीरीज - पीवीआर आइनॉक्स और सिनेपोलिस - में पहले दिन 11,000 से ज्यादा टिकट बेचे हैं. अभी दो दिन बाकी हैं, ऐसे में फिल्म की बिक्री में जबरदस्त उछाल आना तय है.

जॉली एलएलबी 3 का टार्गेट डबल नंबर्स में कमाई करना है, फिल्म की कमाई लोगों की माउथ पब्लिसिटी पर भी निर्भर है. यह कॉमेडी ड्रामा इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ रुपये से 12 करोड़ रुपये की कमाई का टार्गेट लेकर चल रही है. जॉली एलएलबी 3 की कमाई में बड़ी बढ़त दिखने की उम्मीद है, जो इसकी स्पॉट बुकिंग और दर्शकों के बीच इसकी पॉपुलैरिटी पर निर्भर करेगा. इसके अलावा, फिल्म वर्किंग डे पर रिलीज हो रही है, जो इसके पहले दिन की अच्छी कमाई में अहम भूमिका निभाएगा.

अगर फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो शनिवार से इसकी कमाई में भारी उछाल देखने को मिलेगा. जॉली एलएलबी 3 का भविष्य अक्षय कुमार के लिए बेहद अहम है, क्योंकि उनकी पिछली कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं किया है. हालांकि स्काई फोर्स और केसरी चैप्टर 2 को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था.

जिन लोगों को नहीं पता, उनके लिए जॉली एलएलबी 3 लोकप्रिय कोर्टरूम कॉमेडी फिल्म फ्रैंचाइजी की तीसरी किस्त है. जहां पहली फिल्म में अरशद वारसी लीड रोल में थे, वहीं दूसरी फिल्म में अक्षय कुमार काले कोट में नजर आए थे और अब, दोनों कलाकार साथ नजर आ रहे हैं.