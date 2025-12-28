दृश्यम 3 प्रोड्यूसर ने अक्षय खन्ना को कहा टॉक्सिक, सपोर्ट में आए एक्टर, बोले- अपनी शर्तों पर जिंदगी जीता है

धुरंधर की कामयाबी के बीच अक्षय खन्ना की दृश्यम 3 से एग्जिट हो गई है. दरअसल, अजय देवगन की फिल्म के प्रोड्यूसर ने उन्हें टॉक्सिक कहते हुए उनपर अनप्रॉफेशनल बिहेवियर का आरोप लगाया है. इतना ही नहीं उन्होंने फाइनेंशियल डैमेज के लिए लीगल नोटिस भी भेजा है. दरअसल, कथित तौर पर साइनिंग के बाद अक्षय खन्ना ने फीस बढ़ाने और विग पहनने पर जोर देने की डिमांड की थी. लेकिन इसी बीच एक्टर अरशद वारसी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अक्षय खन्ना की तारीफ की है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि अरशद वारसी और अक्षय खन्ना ने 2004 में हलचल फिल्म में साथ काम किया था.

मुन्नाभाई एमबीबीएस एक्टर अरशद वारसी ने लल्लनटॉप को दिए इंटरव्यू में कहा, अक्षय खन्ना एक सीरियस इंसान हैं. वह एक आउटस्टैंडिग एक्टर हैं, जिसमें कोई साव नहीं है. लेकिन वह अपनी दुनिया में रहना पसंद करते हैं. वह दूसरों की सोच से अलग ही रहते हैं. वह अपनी शर्तों पर जिंदगी जीते हैं और दूसरे क्या सोचते हैं इसका असर खुद पर नहीं पड़ने देते. उनकी कोई पीआर टीम नहीं थी और ना ही कोई और था शुरुआत से और यही जिंदगी भर उनका तरीका रहा है.”

फिल्म के प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक ने अभिनेता पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्हें लीगल नोटिस भी भेजा है. कुमार मंगत पाठक ने बताया कि अक्षय खन्ना ने शूटिंग शुरू होने से सिर्फ 10 दिन पहले फिल्म छोड़ दी, जिससे प्रोडक्शन को भारी नुकसान हुआ. उन्होंने कहा, “मैंने उन्हें लीगल नोटिस भेज दिया है. उनके व्यवहार की वजह से मुझे नुकसान हुआ है.”

प्रोड्यूसर ने साफ कहा कि ‘धुरंधर' की सफलता अक्षय खन्ना के सिर चढ़ गई है. उन्होंने दावा किया कि यह फिल्म असल में रणवीर सिंह की है और अक्षय खन्ना इसका क्रेडिट अकेले नहीं ले सकते. कुमार मंगत ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने अक्षय के साथ पहले ‘सेक्शन 375' में काम किया था, तब भी उनका रवैया ठीक नहीं था. उन्होंने कहा कि सेट पर अक्षय की एनर्जी 'टॉक्सिक' रहती है और वह अनप्रोफेशनल हैं.

प्रोड्यूसर ने यहां तक कह दिया कि अगर अक्षय खन्ना कोई सोलो फिल्म करते हैं, तो वह भारत में 50 करोड़ रुपये भी नहीं कमा पाएगी. उन्होंने कहा कि दृश्यम फ्रेंचाइजी अजय देवगन की वजह से चलती है, न कि किसी और कलाकार के कारण.