विज्ञापन

धुरंधर में इस खतरनाक आतंकी का रोल कर रहे हैं अर्जुन रामपाल, देता था लोगों को बेरहम मौत, भारत का था सबसे बड़ा दुश्मन

अर्जुन रामपाल आदित्य धर की ‘धुरंधर’ में खतरनाक आतंकी इलियास कश्मीरी का किरदार निभा रहे हैं. रणवीर सिंह और संजय दत्त स्टारर इस एक्शन-ड्रामा में उनका इंटेंस लुक पहले ही चर्चा में है.

Read Time: 2 mins
Share
धुरंधर में इस खतरनाक आतंकी का रोल कर रहे हैं अर्जुन रामपाल, देता था लोगों को बेरहम मौत, भारत का था सबसे बड़ा दुश्मन
धुरंधर में इस खतरनाक आतंकी का रोल कर रहे हैं अर्जुन रामपाल
नई दिल्ली:

रणवीर सिंह और संजय दत्त की दमदार स्टारकास्ट वाली आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर' पहले ही काफी सुर्खियां बटोर रही है. अब इसमें एक और तगड़ा नाम जुड़ गया है,अर्जुन रामपाल का, जो इस फिल्म में डराने वाले इंटेंस लुक में नजर आ रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्जुन रामपाल, भारत के लिए सबसे खतरनाक माने जाने वाले आतंकी इलियास कश्मीरी का किरदार निभा रहे हैं. ये वही कुख्यात चेहरा है जिसने सालों तक भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दहशत फैलाई थी. फिल्म में उनका किरदार कहानी को और ज्यादा जोरदार और हाई इंटेंसिटी वाला बनाने वाला है.

ये भी पढ़ें: 50 की उम्र में भी 25 का दिखता है वाराणसी का एक्टर, हर रोज खाता है ये खाना, इतनी देर तक करता है जिम

कौन था इलियास कश्मीरी?
इलियास कश्मीरी पाकिस्तान का एक बेहद खतरनाक और हाई प्रोफाइल आतंकी माना जाता था. वो हर्कत-उल-जिहाद-ए-इस्लामी (HuJI) का टॉप कमांडर था और अल-कायदा जैसे इंटरनेशनल टेरर नेटवर्क से भी उसका सीधा लिंक बताया जाता है. आतंक की दुनिया में वो अपने स्पेशल ऑपरेशन स्टाइल के लिए कुख्यात था. कम लोगों के साथ हाई इम्पैक्ट हमले करना, सीमा पार घुसपैठ करवाना और खास तौर पर स्नाइपर और गोरिल्ला टैक्टिक्स में माहिर. कई एजेंसियों ने बताया था कि वो भारत पर बड़े हमलों की साजिशों में भी शामिल रहता था. 2011 में पाकिस्तान में एक अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक में उसकी मौत हो गई थी.

अर्जुन रामपाल का लुक और रोल को लेकर बज़
अर्जुन रामपाल अपने इंटेंस और ग्रे शेड किरदारों के लिए पहले ही मशहूर हैं. लेकिन ‘धुरंधर' में उनका ये रोल अब तक का सबसे चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है. बताया जा रहा है कि वो इलियास कश्मीरी के ठंडे, रणनीतिक और खतरनाक माइंडसेट को दिखाने के लिए बेहद तैयारी कर रहे हैं. मेकर्स ने उनके लुक को काफी रियल और रॉ रखा है. ताकि किरदार की सच्चाई और उसका खतरा दोनों स्क्रीन पर महसूस हो सके. रणवीर सिंह जहां फिल्म के हीरो हैं, वहीं अर्जुन रामपाल इस बार ऐसे विलेन के रूप में दिखेंगे जो कहानी को बिल्कुल नई ऊंचाई देने वाला है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhurandhar, Movie Dhurandhar, Arjun Rampal, Ilyas Kashmiri, Terrorist Ilyas Kashmiri
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com