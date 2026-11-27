ग्रीस में शादी और चेन्नई में ग्रैंड रिसेप्शन के बाद सनराइजर्स हैदराबाद की सीईओ काव्या मारन और म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर ने सन ग्रुप स्टाफ के लिए एक स्पेशल लंच रखा, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. इस स्पेशल लंच का हिस्सा न्यूली मैरिड कपल भी बना, जिन्होंने स्टाफ को केले के पत्ते पर बिरयानी, मटन सुक्का और फ्राइड चिकन खिलाया. वीडियो में कपल को स्टाफ से मिलते हुए भी देखा जा सकता है, जिसकी फैंस तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं.

काव्या मारन और अनिरुद्ध ने स्टाफ को करवाया लंच

स्टाफ को केले के पत्ते में कराया भोजन

वीडियो में देखा जा सकता है कि परोसे गए खाने में बिरयानी के अलावा फ्राइड चिकन, मटन सुक्का, मसालेदार सहजन की सब्जी, उबले अंडे, प्याज का रायता और बैंगन की करी जैसे कई साउथ इंडियन डिशेज शामिल थीं. वहीं कहा जा रहा है कि मीठे में गुलाब जामुन और आइसक्रीम का भी इंतजाम किया गया था.

गिफ्ट भी दिए

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि शादी के लिए काव्या मारन ने कर्मचारियों को गिफ्ट बॉक्स भी दिए थे, जिनमें इनवाइट कार्ड, चॉकलेट के साथ सोने की अंगूठियां शामिल थीं. वह वीडियो काफी चर्चा में रहा था.

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