OTT और TV की ब्लॉकबस्टर हैं थिएटर की ये 4 फ्लॉप फिल्में, लिस्ट देख चौंक जाएंगे आप

Andaz Apna Apna से Sooryavansham तक, जानें उन 4 बॉलीवुड फिल्मों के बारे में जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं लेकिन टीवी पर ब्लॉकबस्टर बन गईं. देखें पूरी लिस्ट.

टीवी की ब्लॉकबस्टर हैं थिएटर की ठुकराई ये फिल्में,
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में कई फिल्में ऐसी होती हैं, जो बड़े पर्दे पर दर्शकों को ज्यादा नहीं भातीं और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती हैं. लेकिन जब ये फिल्में टीवी पर आती हैं, तो घर-घर में लोग इन्हें बड़े चाव से देखते हैं और ये कल्ट क्लासिक बन जाती हैं. क्या आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन की 'सूर्यवंशम' या आमिर-सलमान की 'अंदाज अपना अपना' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थीं? आज ये फिल्में टीवी की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मानी जाती हैं. आइए देखते हैं ऐसी ही 4 फिल्मों की लिस्ट जिन्होंने टीवी पर इतिहास रच दिया.  

अंदाज अपना अपना (1994)  
सलमान खान और आमिर खान की ये मजेदार कॉमेडी फिल्म रिलीज के समय बड़ी फ्लॉप साबित हुई. दर्शकों ने इसे ज्यादा पसंद नहीं किया और ये अपना बजट भी नहीं निकाल पाई. लेकिन टीवी पर आने के बाद इसके डायलॉग्स और हंसी-मजाक ने सबका दिल जीत लिया. आज ये एक कल्ट क्लासिक कॉमेडी है, जो बार-बार दिखाई जाती है.

सूर्यवंशम (1999)  
अमिताभ बच्चन की ये फिल्म बड़े पर्दे पर अच्छा बिजनेस नहीं कर पाई और फ्लॉप रही. लेकिन टीवी पर ये हर बार हिट साबित होती है. सोनी मैक्स पर इसे बार-बार दिखाया जाता है और दर्शक इसे बहुत पसंद करते हैं. अमिताभ बच्चन के डबल रोल और पारिवारिक कहानी ने इसे टीवी का 'शोले' बना दिया.

रहना है तेरे दिल में (2001)  
आर. माधवन, दीया मिर्जा और सैफ अली खान की ये रोमांटिक फिल्म बेहतरीन गानों और प्यार की कहानी के लिए जानी जाती है. थिएटर में ये ज्यादा नहीं चली, लेकिन टीवी पर इसके गाने और इमोशनल सीन ने लोगों का दिल जीत लिया. आज भी युवा इसे बहुत देखते हैं और ये कल्ट स्टेटस वाली फिल्म बन चुकी है.

नायक: द रियल हीरो (2001)  
अनिल कपूर की ये राजनीतिक ड्रामा फिल्म एक आम आदमी के एक दिन मुख्यमंत्री बनने की कहानी है. रिलीज के समय ये फ्लॉप रही, लेकिन टीवी पर बार-बार आने से ये बहुत पॉपुलर हो गई. अनिल कपूर की शानदार एक्टिंग और फिल्म का मजबूत मैसेज आज भी लोगों को पसंद आता है.

