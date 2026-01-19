Border 2 Box Office: बॉर्डर 2 के हिट होने के लिए सनी देओल को कमाने होंगे इतने करोड़, क्या टूटेगा 1997 का रिकॉर्ड?

Border 2 Box Office Prediction: 1997 की ब्लॉकबस्टर 'बॉर्डर' के करीब तीन दशक बाद, सनी देओल एक बार फिर मेजर कुलदीप सिंह के अवतार में पर्दे पर 'गदर' मचाने को तैयार हैं. 23 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली 'बॉर्डर 2' साल की सबसे प्रतीक्षित फिल्मों में से एक है. ट्रेड रिपोर्ट्स और बॉक्स ऑफिस विशेषज्ञों के अनुसार, फिल्म के विशाल बजट और सितारों की भारी-भरकम फीस को देखते हुए इसे 'हिट' का टैग हासिल करने के लिए एक बड़ी चुनौती पार करनी होगी. आइए समझते हैं कि इस सीक्वल को इतिहास रचने के लिए बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ जुटाने होंगे.

फिल्म का बजट कितना है?

ट्रेड रिपोर्ट्स और मीडिया सोर्सेज के मुताबिक, बॉर्डर 2 का कुल बजट 150-250 करोड़ रुपये के आसपास बताया जा रहा है. यह बजट बड़े स्केल की वॉर सीन, वीएफएक्स, लोकेशन्स (झांसी कैंटोनमेंट, बबीना, एनडीए) और स्टार कास्ट की फीस को देखते हुए काफी हाई है.सनी देओल ने इस फिल्म के लिए कथित तौर पर 50 करोड़ रुपये फीस ली है, जो बॉर्डर 2 के सबसे ज्यागा महंगे एक्टर हैं.

हिट होने के लिए कितने रुपये कमाने होंगे?

बॉलीवुड में आमतौर पर फिल्म को हिट या सुपरहिट मानने के लिए बजट का डेढ़ से दोगुना (या उससे ज्यादा) नेट कलेक्शन भारत में चाहिए होता है, ताकि प्रोड्यूसर्स को अच्छा प्रॉफिट मिले. इसमें प्रिंट्स/पब्लिसिटी का खर्चा भी शामिल होता है. ऐसे में सनी देओल की इस फिल्म को हिट होने के लिए भारत में 400 करोड़ और दुनियाभर में 600-700 करोड़ रुपये कमाने होंगे. बॉर्डर 2 की बात की जाए तो इस फिल्म के अब तक सभी गानों को दर्शकों को प्यार मिला है. ऐसेमें इस फिल्म की काफी बज बना हुआ है. बॉर्डर 2 के ट्रेलर को भी काफी प्यार मिली है. इस फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है.