शाहरुख, आमिर, मनीषा ने रिजेक्ट की थी ये फिल्म, अनिल कपूर बने नायक और हिला दिया सिस्टम

कुछ फिल्में सिर्फ रिलीज होकर हिट नहीं होतीं, बल्कि समय के साथ सोसाइटी का हिस्सा बन जाती हैं. साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म ‘नायक: द रियल हीरो' ऐसी ही एक फिल्म थी. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सुपरहिट फिल्म को कई टॉप हीरो ने रिजेक्ट किया था.

अनिल कपूर से पहले इन बड़े एक्टर्स को ऑफर हुई थी ‘नायक: द रियल हीरो’
नई दिल्ली:

कुछ फिल्में सिर्फ रिलीज होकर हिट नहीं होतीं, बल्कि समय के साथ सोसाइटी का हिस्सा बन जाती हैं. साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म ‘नायक: द रियल हीरो' ऐसी ही एक फिल्म थी. यह सिर्फ एक पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा नहीं, बल्कि आम आदमी की ऐसी आवाज थी, जो सिस्टम की दीवारों से टकराकर अक्सर दब जाती है. आज हम आपको फिल्म नायक के बारे में कुछ ऐसे दिलचस्प किस्से बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपको पता होंगे. क्या आप जानते हैं कि नायक के लिए अनिल कपूर पहली पसंद नहीं थे. पहले यह रोल किसी और एक्टर को मिलने वाला था? कौन था वो हीरो, आइए जानते हैं,

आमिर–शाहरुख के बाद अनिल कपूर बने ‘नायक'

सोशल मीडिया पर अनिल कपूर ने फिल्म से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया. उन्होंने बताया कि ‘नायक' का ऑफर पहले आमिर खान और शाहरुख खान को दिया गया था, लेकिन दोनों ने यह रोल करने से इनकार कर दिया. दोनों के मना करने के बाद फिल्म के डायरेक्टर एस शंकर ने इस फिल्म में अनिल कपूर के साथ काम किया. आपको बता दें कि फिल्म में रानी वाला किरदार पहले मनीषा कोइराला को ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने भी इस फिल्म को करने से मना कर दिया था. 

अनिल कपूर ने सोशल मीडिया पर लिखा, "कुछ भूमिकाएं आपको परिभाषित करती हैं. नायक उनमें से एक था❤️ पहले आमिर और शाहरुख को ऑफर किया गया था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे यह किरदार जीना है... और मैं आभारी हूं कि शंकर सर ने मुझ पर भरोसा किया. मैं उस मंच पर शाहरुख के कहे शब्दों को हमेशा याद रखूंगा: यह भूमिका अनिल के लिए थी. ऐसे क्षण सदैव बने रहते हैं". यह किरदार उनके करियर के सबसे यादगार और प्रभावशाली रोल्स में गिना जाता है. 3 घंटे 7 मिनट की इस फिल्म में लोगों ने अनिल कपूर की एक्टिंग को काफी ज्यादा पसंद किया था.

कहानी: एक दिन का मुख्यमंत्री और हिल गया पूरा सिस्टम

फिल्म की कहानी एक ईमानदार टीवी पत्रकार शिवाजी राव गायकवाड़ के इर्द-गिर्द घूमती है. वह लाइव इंटरव्यू में बैठे मुख्यमंत्री की सच्चाई उजागर कर देता है. चुनौती में मुख्यमंत्री उसे एक दिन के लिए अपनी कुर्सी सौंप देता है. बस यहीं से शुरू होती है राजनीति, भ्रष्टाचार और सत्ता से सीधी टक्कर की कहानी, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देती है.

दमदार स्टारकास्ट ने बनाया फिल्म को खास

इस फिल्म में अनिल कपूर, रानी मुखर्जी, अमरीश पुरी (खलनायक के रूप में शानदार), परेश रावल, जॉनी लीवर, सौरभ शुक्ला, शिवाजी साटम और पूजा बत्रा जैसे शानदार कलाकारों ने काम किया था.

 

