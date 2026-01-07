साउथ की एक्ट्रेस, जिसने रेखा- हेमा को दिया टक्कर, अमिताभ की हीरोइन बन घर-घर की गई पसंद, 7 महीने की प्रेग्नेंसी में दर्दनाक मौत

इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे एक्टर्स और एक्ट्रेस रहे हैं, जिनकी आकस्मिक मौत से पूरा देश सहम उठा था. ऐसे स्टार्स की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन की उस फिल्म की एक्ट्रेस की, जो एक ऐसे दर्दनाक और खौफनाक हादसे का शिकार हुईं, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. इस एक्ट्रेस ने महज 31 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था. इस एक्ट्रेस के घरवालों को आखिरी वक्त में इसका चेहरा देखना भी नसीब नहीं हुआ था. जब-जब टीवी पर अमिताभ बच्चन की यह फिल्म टेलिकास्ट होती है, तब-तब दर्शकों को इस एक्ट्रेस की खूब याद आती है.



भयानक हादसे में हुई मौत

टीवी पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म सूर्यवंशम तो आपने देखी ही होगी. फिल्म में अमिताभ बच्चन की हीरोइन सौंदर्या बनी थीं, जो अपनी खूबसूरती से बहुत चर्चित हुई थीं. यह फिल्म थिएटर पर फ्लॉप हुई, लेकिन घर-घर में हिट हुई. यही एकमात्र फिल्म है, जिससे सौंदर्या को देशभर में पॉपुलैरिटी मिली थी. बीते साल 2024 में फिल्म ने अपनी रिलीज के 25 साल पूरे किए थे.

बात करें सौंदर्या की तो वह कन्नड़, तमिल, हिंदी और मलयालम फिल्मों में काम कर चुकी थीं. वह अपनी खूबसूरती के साथ-साथ अपनी एक्टिंग से भी मशहूर थी, लेकिन उनके चाहने वालों ने सोचा नहीं था कि एक भयानक हादसे में उनकी मौत हो जाएगी.



2 महीने की प्रेग्नेंट थी एक्ट्रेस

17 अप्रैल 2004 वो तारीख है, जब एक्ट्रेस इस खौफनाक हादसे में अपनी जान गंवा बैठी थी. इसी साल वह बीजेपी में शामिल हुई थीं और एक पार्टी रैली के लिए प्राइवेट प्लेन से करीमनगर (तेलंगाना) जा रही थीं. बदकिस्मती से उनका प्लेन क्रैश हो गया और सौंदर्या की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई थी. इस हादसे में उनके भाई और दो लोगों की भी जान गई थी. लेकिन इससे भी ज्यादा रूह कंपाने वाली बात यह थी कि वह उस वक्त सात महीने की प्रेग्नेंट थी. एक्ट्रेस ने साल 2003 में अपने बचपन के दोस्त से शादी रचाई थी. शादी के बाद फिल्में छोड़ वह राजनीति में सक्रिय हो गई थीं.