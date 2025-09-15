विज्ञापन

सूर्यवंशम एक्ट्रेस के पति की 10 फोटो, प्लेन क्रैश में हुई थी मौत, 7वीं देख बोलेंगे- अमिताभ बच्चन जैसी पर्सनैलिटी

सूर्यवंशम फिल्म से पॉपुलैरिटी पाने वालीं सौंदर्या को आप सभी जानते हैं, लेकिन आज हम आपको उनके पति के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके लुक के आगे अमिताभ बच्चन भी फेल हैं. बता दें, सौंदर्या की मौत एक विमान हादसे में हो गई थी.

नई दिल्ली:

सौम्या सत्यनारायण, जिन्हें सौंदर्या के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग से एक अलग ही छाप छोड़ी. उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ 'सूर्यवंशम' फिल्म से उन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली. फिल्म में उनके रोल को फैंस आज भी याद करते हैं और बार-बार टीवी पर आने के बावजूद इस फिल्म को देखना पसंद करते हैं. आज हम आपको उनके पति के बारे में बताने जा रहे हैं, जो लुक में अमिताभ बच्चन से कम नहीं है. आइए जानते हैं उनके बारे में.

सौंदर्या के पति का नाम जीएस रघु था, जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे.

सौंदर्या ने साल 2003 में जीएस रघु से शादी की थी. बता दें, साल 2004 में  विमान दुर्घटना में सौंदर्या की मृत्यु हो गई थी. जिसके बाद साल 2011 में उनके पति ने दूसरी शादी कर ली थी.

सौंदर्या के पति भले ही फिल्म इंडस्ट्री से नहीं थे, लेकिन अपने लंबे-चौड़े शरीर और लुक से किसी हीरो से कम नहीं लगते थे. जवानी के दिनों में उनकी पर्सनालिटी काफी कमाल की थी

कथित तौर पर कहा जाता है, कि मोहन बाबू ने ही साल 2004 में हुए विमान हादसे की योजना बनाई थी, जिसमें सौंदर्या की मौत हो गई थी. जिस पर सौंदर्या के पति जीएस रघु ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी.

जीएस रघु ने मोहन बाबू पर लगे सभी आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि, 'मोहन बाबू द्वारा हैदराबाद में सौंदर्या की संपत्ति अवैध रूप से हथियाने की खबरें चल रही थीं, जो किसी भी तरह से सच नहीं हैं'.

जीएस रघु ने कहा था कि वह मोहन बाबू को कई सालों से जानते हैं और उनके साथ उनके अच्छे संबंध हैं. उन्होंने आगे बताया कि उनकी पत्नी सौंदर्या, उनकी मां और भाई के साथ भी मोहन बाबू के बहुत अच्छे संबंध थे.

सौंदर्या और जी.एस. रघु पहली बार कब और कैसे मिले, इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि दोनों शादी से पहले एक- दूसरे को काफी लंबे समय से जानते थे.

सौंदर्या और जी.एस. रघु की शादी काफी धूमधाम और रीति- रिवाजों के साथ हुई और परिवार दोनों के रिश्ते से काफी खुश था.

बताया जाता है, सौंदर्या हमेशा से ही एक ऐसा जीवनसाथी चाहती, जो फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक न रखता हो. जिसके बाद एक आदर्श पति के रूप में उन्होंने जी.एस. रघु को चुना.

 जी.एस.रघु स्वभाव काफी शांत है और हमेशा अपने काम के प्रति काफी सीरियस रहते हैं. वहीं उन्होंने सौंदर्या के करियर में भी काफी सपोर्ट किया था.  सौंदर्या के निधन के बाद  जी.एस.रघु पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने खुद को समझा लिया. साल 2011 में उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी.







 

