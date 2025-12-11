विज्ञापन

अलमाइटी मोशन पिक्चर्स की ‘भय द गौरव तिवारी मिस्ट्री’ को मिला बॉलीवुड का जबरदस्त समर्थन

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े फिल्ममेकर और अभिनेता जैसे राम गोपाल वर्मा, आनंद एल राय, वरुण शर्मा, जरीन खान, हिमांशु मेहरा, हंसल मेहता, अशोक पंडित और कई अन्य ने सोशल मीडिया पर ट्रेलर को उत्साहपूर्ण तरीके से साझा किया है.

नई दिल्ली:

अलमाइटी मोशन पिक्चर्स की आगामी पैरानॉर्मल थ्रिलर ‘भय – ए गौरव तिवारी मिस्ट्री' रिलीज से पहले ही जबरदस्त चर्चा बटोर रही है. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े फिल्ममेकर और अभिनेता जैसे राम गोपाल वर्मा, आनंद एल राय, वरुण शर्मा, जरीन खान, हिमांशु मेहरा, हंसल मेहता, अशोक पंडित और कई अन्य ने सोशल मीडिया पर ट्रेलर को उत्साहपूर्ण तरीके से साझा किया है. सीरीज में करण टक्कर और कल्कि मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे, जिनके साथ सलोनी बत्रा, डैनिश सूद, निमेश नायर, घनश्याम गर्ग और अन्य प्रतिभाशाली कलाकार कहानी में गहराई और प्रामाणिकता जोड़ते हैं. भारत के पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी के जीवन पर आधारित यह शो उनके क्रांतिकारी केसों, रहस्यमय अनुभवों और मात्र 31 वर्ष की आयु में हुई उनकी संदिग्ध मृत्यु के इर्द-गिर्द बुना गया है.

निर्देशक रॉबी ग्रेवाल की भावुक यात्रा
निर्देशक रॉबी ग्रेवाल ने प्रोजेक्ट के बारे में अपनी भावनाएँ साझा करते हुए कहा: “यह एक असाधारण यात्रा थी. मैं गौरव से एक बार मिला था और हम साथ में कुछ करने की योजना बना रहे थे. उनकी अचानक मौत ने एक खालीपन छोड़ दिया. जब प्रभलीन ने मुझे यह कहानी बताई, तो मैं कुछ क्षणों के लिए ठहर गया शायद किस्मत चाहती थी कि मैं ही उनकी कहानी दुनिया के सामने लाऊं.”

निर्माता प्रभलीन संधू ने बताया चुनौतियों भरा सफर
अलमाइटी मोशन पिक्चर की सह-संस्थापक और निर्माता प्रभलीन संधू ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा: “इस शो को हर स्तर पर तैयार करना बेहद चुनौतीपूर्ण था. लेकिन निर्देशक रॉबी ग्रेवाल और अमेजन एमएक्स प्लेयर की बेहतरीन टीम अमोघ दूदस, अरुणा दर्यानंजी, आनंद जैन की बदौलत यह सीरीज ईमानदार नीयत और साहसिक विजन के साथ बन पाई.”

ट्रेलर बना रहा है नए रिकॉर्ड
ट्रेलर ने 24 घंटे के भीतर ही 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज पार कर लिए, जो दर्शकों के बीच जोरदार उत्सुकता और बेहतरीन ऑर्गेनिक रिस्पॉन्स का संकेत देता है. ‘भय – ए गौरव तिवारी मिस्ट्री' का प्रीमियर 12 दिसंबर (शुक्रवार) को केवल अमेजन एमएक्स प्लेयर पर होगा.

