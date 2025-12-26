विज्ञापन

धुरंधर के बाद इंडस्ट्री में डर, राम गोपाल वर्मा ने फिल्म को बताया गेम चेंजर, बोले- कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा

आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ इन दिनों लगातार चर्चा में बनी हुई है. रणवीर सिंह स्टारर यह स्पाई-एक्शन थ्रिलर रिलीज के बाद से ही सुर्खियां बटोर रही है. इसी बीच फिल्म को लेकर मशहूर फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा की प्रतिक्रिया सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है.

राम गोपाल वर्मा ने की धुरंधर की तारीफ
आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर' इन दिनों लगातार चर्चा में बनी हुई है. रणवीर सिंह स्टारर यह स्पाई-एक्शन थ्रिलर रिलीज के बाद से ही सुर्खियां बटोर रही है. इसी बीच फिल्म को लेकर मशहूर फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा की प्रतिक्रिया सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ‘धुरंधर' की खुलकर तारीफ की और इसे अपने लिए सीख देने वाली फिल्म बताया. राम गोपाल वर्मा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि ‘धुरंधर' से उन्हें फिल्ममेकिंग को लेकर कई नई बातें सीखने को मिलीं. उन्होंने आदित्य धर की तुलना हॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक फ्रांसिस फोर्ड कोपोला से भी कर दी.

राम गोपाल वर्मा ने कहा कि उन्होंने कोपोला से इंटेंस ड्रामा सीखकर ‘सत्या', ‘कंपनी' और ‘सरकार' जैसी फिल्में बनाईं, लेकिन ‘धुरंधर' ने दिखाया कि यही चीज बड़े स्केल पर और ज्यादा असरदार तरीके से कैसे काम कर सकती है.

दर्शकों पर भरोसा करना सबसे बड़ी ताकत

राम गोपाल वर्मा को फिल्म की सबसे खास बात यह लगी कि यह दर्शकों की समझ पर पूरा भरोसा करती है. उन्होंने लिखा कि सीन ऐसे लिखे गए हैं, जहां दर्शक समझने से पहले महसूस करता है. उनके मुताबिक, यह फिल्ममेकिंग का बिल्कुल नया तरीका है. उन्होंने फिल्म में दिखाए गए हीरोइज्म की भी तारीफ की और कहा कि ‘धुरंधर' ने एक नए तरह के हीरो को पेश किया है, जो परफेक्ट नहीं है, लेकिन उसके हर फैसले के नतीजे दिखाए जाते हैं.

एक्शन और हिंसा को लेकर बड़ा सबक

फिल्म के एक्शन और हिंसा को लेकर भी राम गोपाल वर्मा काफी प्रभावित दिखे. उन्होंने लिखा कि हिंसा का मकसद सिर्फ एंटरटेन करना नहीं, बल्कि दर्शक को अंदर तक झकझोरना होना चाहिए. उनके मुताबिक, ‘धुरंधर' इस मामले में एक जरूरी सबक देती है. साथ ही उन्होंने फिल्म की साउंड डिजाइन और म्यूजिक की भी तारीफ की और कहा कि इसमें आवाज और संगीत, डायलॉग्स से ज्यादा मानसिक असर डालते हैं.

फिल्म इंडस्ट्री के लिए चेतावनी

यह पहली बार नहीं है जब राम गोपाल वर्मा ने ‘धुरंधर' की तारीफ की हो. इससे पहले भी उन्होंने लिखा था कि यह फिल्म उन फिल्ममेकर्स के लिए किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं होगी, जो इतनी समझदारी और ईमानदारी से फिल्म नहीं बना सकते. एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा कि ‘धुरंधर' जैसी बड़ी और नई सोच वाली फिल्में इंडस्ट्री के कई लोगों को असहज कर देती हैं, क्योंकि वे इसके स्तर तक नहीं पहुंच पाते.

फिल्म की कहानी और स्टारकास्ट

5 दिसंबर को रिलीज हुई ‘धुरंधर' में रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं. फिल्म की कहानी भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी के एक खतरनाक मिशन पर आधारित है, जिसमें कराची के अंडरवर्ल्ड और आतंक के नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश दिखाई गई है. यह कहानी 1999 के कंधार हाईजैक और 2001 के संसद हमले की पृष्ठभूमि में आगे बढ़ती है.

