विज्ञापन

धुरंधर का बार-बार रिव्यू कर रहा है ये डायरेक्टर, अब अक्षय खन्ना के लिए कह डाली ये बात

यह डायरेक्टर सोशल मीडिया पर आकर बार-बार धुरंधर की तारीफ के पुल बांध रहा है और लगातार पोस्ट शेयर कर रहा है.

Read Time: 3 mins
Share
धुरंधर का बार-बार रिव्यू कर रहा है ये डायरेक्टर, अब अक्षय खन्ना के लिए कह डाली ये बात
धुरंधर का बार-बार रिव्यू कर रहा है ये डायरेक्टर, जानें अब क्या कहा
नई दिल्ली:

धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर अपना शानदार तीसरा हफ्ता पूरा करने की ओर बढ़ रही है. धुरंधर की कमाई का सिलसिला अभी भी जारी है और अब यह कांतारा: चैप्टर 1 और छावा को पछाड़कर साल 2025 की सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है. चारों ओर बस धुरंधर की तारीफ हो रही है. इंडियन सिनेमा का यह 'धुरंधर' डायरेक्टर भी बार-बार फिल्म की तारीफ में कसीदे पढ़ रहा है. फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने भी अपनी फिल्म मेकिंग के लिए इस डायरेक्टर को ही इंस्पिरेशन बताया है. फिल्म की तारीफ के बाद अब इस डायरेक्टर ने फिल्म में रहमान डकैत के रोल में नजर आ रहे एक्टर अक्षय खन्ना की जमकर तारीफ की है. आइए जानते हैं क्या बोला ये डायरेक्टर.

ये भी पढ़ें: 'धुरंधर' की बुराई करने पर इस एक्ट्रेस का ध्रुव राठी पर फूटा गुस्सा, बोली- बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कब बोलोगा?

अक्षय की एक्टिंग का कायल हुआ डायरेक्टर

बात कर रहे हैं भूतिया फिल्मों के डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की, जो फिल्म धुरंधर के दीवाने हो चुके हैं. वह अपने कई एक्स पोस्ट में फिल्म धुरंधर की जमकर तारीफ कर चुके हैं और अब उन्होंने अक्षय खन्ना की एक्टिंग की खूब प्रशंसा की है. इस बाबत राम गोपाल वर्मा ने आज 23 दिसंबर को एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें डायरेक्टर ने लिखा है, 'आदित्य धर की फिल्म धुरंधर के हर शॉट में अक्षय खन्ना ऐसे दिखते हैं मानो जैसे वे असल जिंदगी से बाहर निकल रहे हों, जबकि ज्यादातर अभिनेता मेकअप वैन से निकले हुए लगते हैं'. अब राम गोपाल वर्मा के इस पोस्ट में लिखी इस बात पर लोग सहमति जता रहे हैं और अक्षय खन्ना की तारीफ कर रहे हैं.


क्या बोले धुरंधर के डायरेक्टर ?

इससे पहले बीती 21 दिसंबर को राम गोपाल वर्मा ने अपने एक पोस्ट में लिखा था, 'सच कहूं तो, मैंने वो जोखिम इसलिए उठाए क्योंकि मुझे अपनी नासमझ के कारण पता ही नहीं था कि वो जोखिम हैं, चाहे वो अहंकार हो या आत्मविश्वास, मैं बस अपने विश्वास पर आगे बढ़ता रहा और जब वो सफल हुआ तो उन्होंने कहा कि ये दूरदर्शिता है, और जब असफल हुआ तो उन्होंने कहा कि ये अंधापन है'. इसके जवाब में आदित्य धर ने लिखा था, 'रामू सर, आपने सबसे कठिन समय में जोखिम उठाया, ऐसे समय में जब कोई प्लान नहीं था, कोई सुरक्षा नहीं थी और इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि चीजें सफल होंगी भी या नहीं, धुरंधर इसलिए आगे बढ़ पाई क्योंकि आपने पहले रास्ता दिखाया सर, कुछ रास्ते तालियों के साथ समाप्त नहीं होते, वे एक विरासत बनाने के साथ समाप्त होते हैं'. बता दें, धुरंधर 900 करोड़ी क्लब से कुछ ही कदम दूर है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhurandhar, Dhurandhar Movie, Dhurandhar Box Office Collection, Ram Gopal Varma, Ram Gopal Varma Dhurandhar Review
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com