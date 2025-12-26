EXCLUSIVE: रणवीर सिंह-अक्षय खन्ना के इस सीन पर फिदा हुए राम गोपाल वर्मा, बताया ‘धुरंधर’ का फेवरेट मोमेंट

फिल्ममेकर आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर' इन दिनों जबरदस्त चर्चा में है. बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई के साथ-साथ फिल्म को इंडस्ट्री के दिग्गजों से भी खूब तारीफ मिल रही है. इन्हीं में से एक हैं निर्देशक राम गोपाल वर्मा (RGV), जो लगातार फिल्म और इसके मेकिंग की सराहना कर रहे हैं. NDTV के शिव अरोर से बातचीत में राम गोपाल वर्मा ने ‘धुरंधर' का अपना फेवरेट सीन बताया. उन्होंने उस सीन का जिक्र किया, जिसमें रहमान डकैत (अक्षय खन्ना) को यह एहसास होता है कि हमजा (रणवीर सिंह) गद्दार है और इसके बाद कार के अंदर जबरदस्त फाइट सीन होता है.

राम गोपाल वर्मा ने कहा कि यह हाल के समय में उन्होंने जो सबसे रोमांचक सीन देखे हैं, उनमें से एक है. उन्होंने अपनी फिल्म ‘कंपनी' का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे अजयन देवगन के किरदार वाला सीन भावनात्मक था, जहां बिना नाटकीयता के सच्ची हिंसा दिखाई गई थी. राम गोपाल वर्मा के मुताबिक, ‘धुरंधर' भी उसी लेवल की गंभीर और असरदार सिनेमा पेश करती है.

क्यों RGV ने ‘धुरंधर' को कहा क्वांटम लीप?

राम गोपाल वर्मा ने बताया कि भले ही फिल्म का टेम्पलेट जाना-पहचाना हो, हीरो, विलेन, देशभक्ति, रिश्ते और वफादारी, लेकिन आदित्य धर ने इसे जिस तरह पर्दे पर पेश किया है, वह बिल्कुल अलग है. RGV ने कहा कि फिल्म में कोई भी किरदार छोटा नहीं लगता. साथ ही, स्लो मोशन एंट्री और बेवजह के सीटी-ताली वाले सीन से बचा गया है और हर सीन को सिनेमा की भाषा में मजबूत बनाया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि ‘धुरंधर', उनकी फिल्मों सत्या और कंपनी से भी आगे जाकर स्केल और स्टोरीटेलिंग को पुश करती है. यही वजह है कि यह फिल्म ₹1000 करोड़ के क्लब की ओर बढ़ रही है.

सोशल मीडिया पर भी RGV की तारीफ जारी

राम गोपाल वर्मा ने X (ट्विटर) पर कई पोस्ट्स में फिल्म की जमकर तारीफ की है. उन्होंने लिखा कि ‘धुरंधर' उन फिल्ममेकर्स के लिए डरावना सपना है, जो इतनी ईमानदारी और हुनर से फिल्म नहीं बना सकते. उन्होंने आदित्य धर की तुलना फ्रांसिस फोर्ड कोपोला से भी की और कहा कि इस फिल्म से उन्हें खुद नई सीख मिली है.

‘धुरंधर' के बारे में

5 दिसंबर को रिलीज हुई ‘धुरंधर' एक स्पाई-एक्शन थ्रिलर है. फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल अहम भूमिकाओं में हैं. कहानी भारतीय खुफिया एजेंसी, पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड और बड़े आतंकी साजिशों के इर्द-गिर्द घूमती है.

