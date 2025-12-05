आलिया भट्ट ने दिखाई नवंबर 2025 की झलक, 250 करोड़ के घर में गृह प्रवेश से लेकर राहा के बर्थडे की फोटो आई नजर

आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पर अपने नवंबर 2025 की झलक दिखाई है, जिसमें परिवार के साथ बिताए कुछ अनमोल पलों की झलक देखने को मिल रही है. कुछ तस्वीरों में जहां राहा कपूर के बर्थडे की झलक देखने को मिली तो वहीं आलिया ने अपने नए 250 करोड़ के घर के अंदर की झलक फैंस को दिखाई है, जो वायरल हो रही है. इन तस्वीरों के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, “नवंबर 2025… आप डेढ़ महीने के थे.” इस पोस्ट में प्यार, रस्में और यादों की झलक देखने को मिलती हैं, जिसे फैंस भी पसंद कर रहे हैं.

आलिया भट्ट द्वारा शेयर की गईं नवंबर 2025 की तस्वीरें

पहली फोटो में आलिया अपनी गोद में बेटी राहा को लिए हुए नजर आ रही हैं. हालांकि दोनों कैमरे की तरफ नहीं देख रही हैं. दोनों पिंक आउटफिट में ट्विनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं. इसके अलावा कुछ तस्वीरों में राहा कपूर के बर्थडे सेलिब्रेशन की भी झलक देखने को मिली है, जिसमें केक की फोटो भी शामिल है.

250 करोड़ घर की दिखी झलक

पोस्ट में शेयर की गई एक फोटो में सास नीतू कपूर को गले लगाती हुई दिख रही हैं. जबकि बैकग्राउंड में दिवंगत सुपरस्टार ऋषि कपूर की फोटो है. इसके अलावा अन्य फोटो में आलिया और रणबीर अपने नए घर में गृहप्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं. जबकि कुछ में वह घर की पूजा में हिस्सा लेते हुए दिख रहे हैं. वहीं एक फोटो में रणबीर अपने पिता ऋषि कपूर की फोटो के सामने सिर झुकाते हुए भी दिख रहे हैं. इन तस्वीरों को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

गौरतलब है कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने अप्रैल 2022 में शादी की थी. वहीं इसी साल के अंत में यानी नवंबर 2022 में कपल की बेटी राहा कपूर का जन्म हुआ. इसके अलावा कपल ने अपना एक नया घर भी बनवाया है, जिसकी कीमत रिपोर्ट्स के मुताबिक 250 करोड़ की बताई जा रही है.