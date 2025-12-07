विज्ञापन

आलिया भट्ट की हमशक्ल का डांस वायरल, वीडियो देख रणबीर कपूर भी हो जाएंगे कंफ्यूज, पहचानना होगा मुश्किल- कौन है असली, कौन है नकली ?

सोशल मीडिया पर दो लड़कियों का डांस वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की आलिया भट्ट जैसी दिख रही है, जिसे देखने के बाद आप को क्या खुद रणबीर कपूर भी कंफ्यूज हो जाएंगे. वहीं यूजर ने कहा, ये तो AI की मदद से शक्ल सेम की गई है.

Read Time: 2 mins
आलिया भट्ट की हमशक्ल का डांस वायरल, देखें वीडियो

'लुक अलाइक्स' यानी एक जैसे दिखने वाले लोगों की वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है, ऐसे में आज हम एक लड़की के डांस की वीडियो के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे देखने के बाद आप कहेंगे, 'अरे ये तो आलिया भट्ट है'. बता दें, सोशल मीडिया पर आलिया भट्ट की हमशक्ल का डांस वीडियो धड़ाके से वायरल हो रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं, इस वीडियो के बारे में, क्या ये सच है या AI से बनाई गई है?

डांस वीडियो देख रणबीर कपूर भी हो जाएंगे कंफ्यूज

सोशल मीडिया पर दो लड़कियों का डांस का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की बिल्कुल आलिया भट्ट जैसी लग रही है, वहीं कमाल की बात यह है कि दूसरी लड़की की शक्ल उनकी बहन शाहीन भट्ट से काफी हद तक मिल रही है.
 

वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि ब्लैक और हल्के हरे रंग की टीशर्ट और जींस में दो लड़कियां नाच रही है. वहीं जिस लड़की ने हरे रंग की टीशर्ट पहनी है, वह देखने में बिल्कुल आलिया भट्ट लग रही है. इस लड़की की कद- काठी और शक्ल आलिया से इस हद तक मिल रही है कि खुद उनके पति रणबीर कपूर भी कंफ्यूज हो जाएंगे. बता दें, सोशल मीडिया पर यह वीडियो इंस्टाग्राम पर महक पवार नाम की एक लड़की ने शेयर किया है. जिनके 54.5K फॉलोअर्स हैं.

यूजर बोले-  AI की मदद से बनी आलिया भट्ट

सोशल मीडिया पर यह वीडियो धड़ाके से वायरल हो रहा है. जिसे अब तक 20,923 से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं. वहीं हजारों में व्यूज भी आ चुके हैं. बता दें, जिन- जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा, उन्होंने अपने रिएक्शन भी दिए हैं. एक यूजर ने लिखा, 'माई गॉड, एक पल को लगा मैं सच में आलिया भट्ट को देख रहा हूं', दूसरे यूजर ने लिखा, 'लड़की सच में आलिया भट्ट लग रही है', तीसरे यूजर ने लिखा,' ये लड़की आलिया भट्ट" जैसी नहीं दिखती, यह एक AI फेस स्वैप है, इनकी आईडी मैंने चेक की है इसने सारी वीडियो फोटो आलिया का फेस स्वैप किया है.'


 

Alia S Duplicate, Video Of Alia S Duplicate Girl Goes Viral
