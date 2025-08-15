विज्ञापन

'अगर शाहरुख खान सैयारा में होते तो फिल्म फ्लॉप हो जाती'- सैयारा के इस एक्टर ने किंग खान को लेकर क्यों दिया बड़ा बयान

'सैयारा' की सफलता शाहरुख खान जैसे बड़े सितारे के साथ वैसी नहीं होती, जैसी अहान पांडे के साथ हुई. उनके मुताबिक, शाहरुख की मौजूदगी फिल्म की कहानी को दबा देती.

नई दिल्ली:

अभिनेता वरुण बडोला, जिन्हें हाल ही में हिट फिल्म 'सैयारा' में उनकी भूमिका के लिए खूब तारीफ मिल रही है, ने इस बात पर अपनी राय दी है कि क्या फिल्मों को सफल होने के लिए बड़े सितारों की जरूरत होती है. वरुण का मानना है कि 'सैयारा' की सफलता शाहरुख खान जैसे बड़े सितारे के साथ वैसी नहीं होती, जैसी अहान पांडे के साथ हुई. उनके मुताबिक, शाहरुख की मौजूदगी फिल्म की कहानी को दबा देती. वरुण ने नयनीप रक्षित के यूट्यूब पॉडकास्ट में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने इस विचार से असहमति जताई कि 'सैयारा' की सफलता यह साबित करती है कि फिल्मों को अब सितारों की जरूरत नहीं है. 

उन्होंने यह भी कहा कि अगर अहान पांडे को शाहरुख की जगह 'जवान' में लिया जाता, तो वह फिल्म फ्लॉप हो जाती. वरुण ने कहा, “लोग कह रहे हैं कि इस फिल्म ने साबित कर दिया कि अब सितारों की जरूरत नहीं है. यह गलत है. अगर तुम अहान पांडे को 'जवान' में डाल दो, तो 'जवान' फ्लॉप हो जाएगी. और अगर शाहरुख को 'सैयारा' में डाल दो, तो 'सैयारा' फ्लॉप हो जाएगी. शाहरुख उस फिल्म के लिए बहुत बड़े हो जाते, और अहान में 'जवान' को चलाने का व्यक्तित्व नहीं है.”

पॉडकास्ट में उनसे अहान पांडे के करियर के भविष्य के बारे में भी पूछा गया, लेकिन वरुण ने जवाब देने से मना कर दिया. उन्होंने कहा कि यह अहान के भविष्य के फैसलों पर निर्भर करेगा. वरुण ने नेपोटिज्म और कंटेंट-बेस्ड सिनेमा के बढ़ते चलन पर भी बात की. उनका मानना है कि सितारों की भूमिका को पूरी तरह नकार देना सही नहीं है. उन्होंने कहा, “सफलता का राज सही कहानी के साथ सही प्रतिभा का मिलन है.”

मोहित सूरी के निर्देशन में बनी 'सैयारा' एक सरप्राइज ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसमें नए कलाकार अहान पांडे और अनीत पड्डा मुख्य भूमिका में हैं. इस फिल्म ने दुनियाभर में 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर रिकॉर्ड तोड़ दिए और यह अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय रोमांटिक फिल्म बन गई. फिल्म में एक संघर्षशील और परेशान संगीतकार कृष कपूर (अहान पांडे) की कहानी है, जो एक महत्वाकांक्षी पत्रकार और कवयित्री वाणी बत्रा (अनीत पड्डा) से मिलता है. दोनों एक साथ काम करते हुए प्यार में पड़ जाते हैं. वरुण ने फिल्म में कृष कपूर के पिता की भूमिका निभाई है. फिल्म की कहानी यह दिखाती है कि क्या यह जोड़ी अंत में एक हो पाती है. इसमें राजेश कुमार, गीता अग्रवाल, आलम खान और शान ग्रोवर जैसे कलाकार भी हैं. 'सैयारा' 18 जुलाई को रिलीज हुई थी.

