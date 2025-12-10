विज्ञापन

करिश्मा कपूर से हुई थी अक्षय खन्ना की सगाई, बहन करीना का था एक्टर पर तगड़ा क्रश, बेबो ने बताया था हॉलीवुड मटीरियल...

बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना आदित्य धर की फिल्म धुरंधर में अपनी परफॉर्मेंस से चर्चा में हैं. फैंस फिल्म में Fa9la पर उनके वायरल एंट्री डांस के दीवाने हो गए हैं.

करीना का था अक्षय खन्ना पर तगड़ा क्रश
बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना आदित्य धर की फिल्म धुरंधर में अपनी परफॉर्मेंस से चर्चा में हैं. फैंस फिल्म में Fa9la पर उनके वायरल एंट्री डांस के दीवाने हो गए हैं. इसी बीच, करीना कपूर का एक पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने हिमालय पुत्र देखने के बाद अक्षय के लिए दीवानी होने की बात मानी और मज़ाक में कहा कि वह हॉलीवुड जाने के लिए सही इंसान हैं. 2004 में हलचल के प्रमोशन के दौरान करीना ने फिल्म में अक्षय के साथ काम करने में मज़ा आने के बारे में बात की और कहा, “मैंने हिमालय पुत्र कम से कम 20 बार देखी है क्योंकि उस समय मैं स्कूल में थी और अक्षय खन्ना लेटेस्ट हार्टथ्रोब थे तो लड़कियां उनके पीछे पागल थीं और उनमें मैं भी थी. यह ऐसा था जैसे ‘अक्षय खन्ना मैं बैचलर हूं, मैं बैचलर हूं, माई गॉड अक्षय खन्ना'. इसलिए मुझे हमेशा से अक्षय पसंद रहे हैं.”

 करीना कपूर ने कहा, “वह बहुत क्यूट, प्यारे और बहुत अच्छे इंसान हैं. वह बहुत बढ़िया एक्टर हैं. वह हॉलीवुड जाने के लिए सही इंसान हैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त होती है.”

हलचल के बारे में
प्रियदर्शन की डायरेक्ट की हुई यह रोमांटिक कॉमेडी 1991 की मलयालम फिल्म गॉडफादर की रीमेक थी. फिल्म में अक्षय खन्ना, करीना कपूर, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी, अमरीश पुरी, परेश रावल, अरबाज खान, शक्ति कपूर, फरहा नाज़ और लक्ष्मी जैसे कलाकारों ने काम किया था. कहानी दो झगड़ते परिवारों और जय (अक्षय खन्ना) और अंजलि (करीना कपूर) के बीच नकली प्यार से असली बने रोमांस के इर्द-गिर्द घूमती है, जो बदले की योजना के तौर पर शुरू होता है. वह जल्द ही मज़ेदार गलतफहमियों की एक सीरीज़ में बदल जाता है. इतने सालों में फिल्म ने एक कल्ट फॉलोइंग हासिल कर ली है.
 

