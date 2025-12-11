अक्षय खन्ना ने आखिर क्यों नहीं की शादी? खुद को दूल्हा बने नहीं देख पा रहे 'रहमान डकैत', बोले- लगता है डर

अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) फिल्म धुरंधर में अपने रोल से सबका ध्यान खींच रहे हैं. फिल्म में उन्होंने 'रहमान डकैत' का रोल निभाया है. उनके प्रेजेंस और दमदार अभिनय ने सच में सबको पीछे छोड़ दिया. कुछ लोग उन्हें रणवीर सिंह से भी बेहतर बता रहे हैं. हर तरफ अक्षय की चर्चा हो रही है. लोग कह रहे हैं कि अक्षय अपने रोल के लिए ऑस्कर नॉमिनेशन के हकदार हैं. अपनी पिछली दो फिल्मों से अक्षय ने स्टैंडर्ड और ऊंचा कर दिया है. वहीं अब एक बार फिर फैंस के बीच ये चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर उन्होंने शादी क्यों नहीं है.

अक्षय ने क्यों नहीं की शादी

अक्षय ने एक बार इस बारे में बात की थी और बताया था कि उन्हें कमिटमेंट से डर लगता है. अनुराधा प्रसाद के साथ एक इंटरव्यू में, अक्षय खन्ना ने एक बार सही इंसान से शादी करने की इच्छा जताई थी. अक्षय ने तब कहा था कि अगर कोई शादी करना चाहता है, तो यह सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी को इस तरह का कमिटमेंट तभी करना चाहिए जब उसे 'सही' लगे. हालांकि उन्होंने किसी खास इंसान का नाम नहीं लिया जिससे वह शादी करना चाहते थे, उन्होंने कहा कि शायद एक दिन ऐसा आएगा जब वह यह कदम उठाएंगे.

अक्षय खन्ना ने कहा था, "शादी करने का फैसला करने से पहले आपको अपने लिए सही लड़की ढूंढनी होगी. सिर्फ इसलिए शादी करना गलत है कि आपका परिवार आप पर दबाव डाल रहा है, और आपने कर ली. यह गलत है. मुझे उम्मीद है कि एक दिन ऐसा होगा."

हालांकि अब अक्षय खन्ना के विचार बदल गए हैं और उन्होंने अकेले रहना बेहतर समझा है. अक्षय ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में इस फैसले के पीछे के कारण बताए. एक्टर ने कहा कि वह खुद को शादी करते हुए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि वह उस तरह की जिंदगी के लिए नहीं बने हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सिर्फ एक कमिटमेंट नहीं है बल्कि लाइफस्टाइल में एक बड़ा बदलाव भी है.

कमिटमेंट-फोबिक है अक्षय

बॉम्बे टाइम्स के साथ एक और इंटरव्यू में, अक्षय खन्ना ने बताया कि वह कमिटमेंट से और ज्यादा डरने लगे हैं. इंटरव्यू में एक्टर ने कहा कि वह अब और भी ज्यादा कमिटमेंट-फोबिक हो गए हैं. उन्होंने कहा, “मैं पहले ऐसा नहीं था, लेकिन समय के साथ, मैं रिश्तों को लेकर ज्यादा सावधान हो गया हूं. इसका बहुत कुछ लेना-देना इस बात से है कि मुझे अकेला रहना पसंद है. मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं."

नेगेटिव रोल्स में छाए अक्षय

जब अक्षय खन्ना ने फिल्म छावा में 'औरंगजेब' का रोल निभाया, तो लोगों में हलचल मच गई. जिस तरह से अक्षय ने नेगेटिव रोल निभाया, उसने उन्हें लवर-बॉय की इमेज से बाहर निकाला और उन्हें नए विलेन के तौर पर स्थापित किया. अब फिल्म धुरंधर के साथ अक्षय ने अपने फैंस के दिलों में सही जगह बनाई है. उनका एंट्री सॉन्ग इतना वायरल हुआ कि इंटरनेट पर लोग इसके बारे में बात करना बंद नहीं कर पा रहे.