कौन है अक्षय खन्ना की एक्स गर्लफ्रेंड? धुरंधर एक्टर ने बताया था अपने रिश्ते को ‘रियल’, 50 साल में हैं सिंगल

आदित्य धर के निर्देशन में बनी हालिया रिलीज फिल्म ‘धुरंधर' और अक्षय खन्ना के एक्टिंग की तारीफ करने वाले दर्शकों और एक्टर्स की लिस्ट लंबी होती जा रही है. इस लिस्ट में एक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड ने एक्ट्रेस तारा शर्मा का नाम भी शामिल हो गया है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अक्षय खन्ना के बारे में कहा कि उन्होंने फिल्म में कमाल किया है. एक्ट्रेस और होस्ट तारा शर्मा ने दोस्त अक्षय खन्ना की खुलकर तारीफ की है. लेकिन आपको बताते हैं कि तारा शर्मा कौन हैं, जिनके साथ कभी अक्षय खन्ना रिश्ते में थे और उन्होंने इसे असली बताया था.

तारा शर्मा ने की अक्षय खन्ना की तारीफ

तारा ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लंबा पोस्ट लिखकर अक्षय को बधाई दी और उनकी मेहनत को सलाम किया. तारा ने लिखा, “बहुत-बहुत बधाई अक्षय! हमने अभी तक फिल्म नहीं देखी है, लेकिन हमारा पूरा इंस्टा फीड 'धुरंधर' से भरा पड़ा है! खासकर वो गाना और आपकी धमाकेदार एंट्री! आपको और पूरी टीम को गुड लक!” तारा ने आगे बताया कि दोनों बचपन से एक-दूसरे को जानते हैं. स्कूल के दिनों में साथ कई ड्रामा किए थे और उस समय से ही पता था कि अक्षय एक्टिंग में ही करियर बनाएंगे. उन्होंने लिखा, “शायद आप सबसे प्राइवेट इंसान हैं जिन्हें मैं जानती हूं. आपके लिए सचमुच बहुत खुश हूं कि आपकी चुपचाप की गई कड़ी मेहनत का फल अब मिल रहा है.”

सोशल मीडिया पर नहीं हैं अक्षय खन्ना

तारा ने पुरानी तस्वीरें भी पोस्ट कीं, जिनमें दोनों के साथ और भी दोस्त पोज देते नजर आ रहे हैं. उन्होंने लिखा, “ये फ्लैशबैक फोटोज आपके ‘नो फोटो' ऑरा से पहले की हैं. मुझे पता है आप सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं हैं, लेकिन फिर भी टैग कर रही हूं.” अंत में तारा ने पूरी टीम रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, निर्देशक आदित्य धर और बाकी कास्ट-क्रू को भी शुभकामनाएं दीं. बोलीं, “आगे बढ़ो, ऊपर बढ़ो और नजर न लगे!”

अक्षय खन्ना ने तारा शर्मा के रिश्ते पर कही थी ये बात

बता दें, अक्षय खन्ना और तारा शर्मा खास दोस्त रहे हैं. दोनों की रिलेशनशिप की खबरें भी आई थी. वहीं जब साल 2007 में करण जौहर ने अपने शो में इस बारे में पूछा तो अक्षय खन्ना ने कहा था, “यह एक सच्चा रिश्ता था.” यह काफी चर्चा में रहा था. रिपोर्ट्स की मानें तो अक्षय खन्ना और तारा शर्मा ने दो साल तक डेट किया और ब्रेकअप के बाद आज भी अच्छे दोस्त हैं.

अपनी शादी में अक्षय खन्ना को किया था इनवाइट

इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में एक्ट्रेस तारा ने एक्स बॉयफ्रेंड को अपनी शादी में बुलाने पर कहा था, जी हां, रुपक(तारा के पति) को अक्षय बहुत पसंद हैं. जबकि मेरा और अक्षय का बहुत पहले ब्रेकअप हो गया है. हम आज भी अच्छे दोस्त हैं.